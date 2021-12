À court d’argent, le Parti vert du Canada pourrait devoir fermer son siège social

C'est du moins ce qu'a évoqué le bras financier du parti le week-end dernier, lors de l'assemblée générale virtuelle de la formation. Selon un rapport présenté aux membres, le parti se doit de considérer toutes les options pour faire face au risque d'insolvabilité qui le menace, y compris la fermeture de ses bureaux à Ottawa.

« L'année dernière a été difficile pour le Fonds du Parti vert du Canada. La menace d'insolvabilité est devenue très réelle au printemps et à l'été. Cette menace continue à ce jour. » — Une citation de Extrait du rapport financier du parti

Les dons au Parti vert ont chuté en juin, après que les efforts de membres du conseil exécutif pour évincer la cheffe d'alors, Annamie Paul, eurent été rendus publics. Cette baisse des dons coïncide également avec les piètres résultats du parti lors des dernières élections fédérales.

Selon les derniers chiffres publiés par le Fonds du Parti vert du Canada, la formation a perdu 1722 donateurs mensuels depuis janvier 2020.

Le rapport indique aussi que le parti a perdu 6259 membres depuis juillet. Il y a environ un an, soit tout juste après la course au leadership qui avait mené Mme Paul à la tête des verts, le PVCParti vert du Canada comptait environ 35 000 membres.

La tendance à la baisse du nombre de donateurs mensuels et du total des dons mensuels est une préoccupation très sérieuse , peut-on lire dans le rapport du Fonds. Nous envisageons maintenant d'autres moyens de réduire les coûts, notamment une réduction du budget du bureau du chef et la résiliation possible du bail du bureau d'Ottawa en 2022.

Ces réductions peuvent être évitées si les efforts de collecte de fonds augmentent, en particulier au cours de la période extrêmement importante de décembre 2021.

Des querelles coûteuses

Annamie Paul a officiellement démissionné le 10 novembre dernier, six semaines après avoir annoncé publiquement sa décision. Son leadership était toutefois contesté depuis des mois, dans la foulée de la défection de la députée Jenica Atwin pour les libéraux de Justin Trudeau.

Le rapport du Fonds montre du doigt les procédures judiciaires entourant le départ de Mme Paul, qui ont siphonné temps et argent, pour expliquer en partie la débâcle financière du parti. La quasi-totalité des fonds a été dépensée pour défendre le PVCParti vert du Canada et le Fonds PVCParti vert du Canada dans l'arbitrage ou pour négocier les conditions de son départ , peut-on lire.

Annamie Paul, une avocate de formation, a été élue cheffe du Parti vert le 3 octobre 2020. Elle a annoncé son départ le 10 novembre dernier. Photo : The Canadian Press / Chris Young

Lors d'une conférence de presse sur la colline du Parlement mercredi, Amita Kuttner, qui a été désigné comme chef par intérim de la formation, a déclaré ne pas savoir quelle somme le PVCParti vert du Canada avait versée à Annamie Paul dans la foulée de son départ.

Quand on soutient un parti, on espère en tirer quelque chose. Si on ne croit pas qu'on va obtenir un retour sur notre investissement, on ne risque certainement pas de faire un don , a commenté Amita Kuttner.

Dans son rapport, le Fonds indique avoir déjà pris des mesures pour redresser ses finances, notamment en lançant une série de mises à pied en juillet et en octobre, en écourtant des contrats et en renégociant les modalités de son bail à Ottawa.

Le Fonds du PVCParti vert du Canada a aussi lancé des consultations sur la réorganisation de son équipe de gestion et la modification de la portée du poste de directeur général au sein du parti. Il compte de plus mobiliser davantage de bénévoles et se concentrer sur la collecte de fonds.

La fermeture du bureau d'Ottawa n'affecterait par ailleurs pas le travail des deux députés du parti, dont les bureaux et le personnel à Ottawa sont financés par la Chambre des communes.

D'après un texte de David Thurton, de CBC