Le comté d’Essex approuve l’embauche de 12 ambulanciers paramédicaux

Selon le responsable des services d'urgence de Windsor-Essex, le processus d'embauche de nouveaux ambulanciers avait été lancé en 2019, mais avec la pandémie et la diminution du nombre d'appels d'urgence, le projet avait été reporté.

Les ambulanciers déjà en poste avaient alors été affectés à d'autres tâches, notamment dans les centres de dépistage de la COVID-19 et dans les cliniques de vaccination.

Depuis, la demande en services d'urgence a repris, explique Bruce Krauter.

Nous allons examiner les volumes et les déploiements et voir quelle est la meilleure utilisation possible de ces 12 postes permanentes à temps plein pour obtenir une couverture optimale en espérant que nous n'aurons pas de code noir , indique-t-il.

Un problème de système

Pour Bruce Krauter, la source des codes noirs ne réside pas seulement dans un manque de personnel. Il s'agit aussi d'un dommage collatéral de la COVID-19 sur le système de santé.

Il explique que la pénurie de lits dans les hôpitaux contribue aussi aux codes noirs.

Nous sommes comme un tapis roulant. Nous continuons à alimenter le système. Et malheureusement, à mesure que le système est de plus en plus rempli, ce tapis roulant recule , souligne-t-il.

Le conseil du comté d'Essex a par ailleurs adopté jeudi soir son budget 2022 qui prévoit une hausse des impôts de 1,56 %.

