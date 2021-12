Le N.-B. cherche une expertise sur l’emploi de filtres à air dans les écoles

Il s’agit du document intitulé Directives générales sur la ventilation dans les écoles publiques (Nouvelle fenêtre) mis à jour le 25 novembre 2021. On peut y lire le passage suivant :

Les systèmes portables de filtration d'air à filtre HEPAhaute efficacité pour les particules de l’air à haute efficacité n'introduisent pas d'air extérieur supplémentaire dans un espace, et fonctionnent comme des ventilateurs qui ne font que recirculer l'air et créent potentiellement un air turbulent indésirable. Toutefois, les dispositifs de filtration HEPA réduisent les particules dans l'air et pourraient être utilisés dans des pièces où la circulation de l'air est mauvaise. Cette solution doit être examinée au cas par cas.

La version précédente du document, datée du 25 octobre, ne mentionnait pas les filtres HEPAhaute efficacité pour les particules de l’air .

De nombreux filtres à haute efficacité pour les particules de l’air (HEPA), comme celui-ci, sont utilisés dans les écoles de l'Ontario. Photo : Radio-Canada / Sara Jabakhanji

Il n’y a toutefois aucun changement pour le moment à la politique en vigueur au sujet de l’utilisation de tels filtres à air, selon le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy.

M. Cardy affirme que son gouvernement veut embaucher un expert indépendant pour réviser les données à ce sujet et présenter des recommandations. Le ministre compte préciser l’échéancier de ce processus au cours des prochains jours .

Dominic Cardy précise que toute chose approuvée au cas par cas ne l’est pas pour un usage général. Sinon, dit-il, le document indiquerait que leur usage est universel .

À la rentrée scolaire, en septembre, 60 écoles n’avaient pas de système intégré de ventilation mécanique. Elles doivent ouvrir des fenêtres ou des portes pour faire circuler l’air contrairement aux 234 autres écoles qui ont cet équipement.

Lors d’une entrevue accordée à CBCCanadian Broadcasting Corporation en septembre, Dominic Cardy avait expliqué qu’il n’y avait aucune preuve que les filtres HEPAhaute efficacité pour les particules de l’air pouvaient absorber le virus de la COVID-19 et qu’ils risquaient au contraire de propager le virus en faisant circuler de l’air.

Le ministère ne publie pas la liste des écoles qui n’ont pas de système intégré de ventilation mécanique. Il est prévu d’en installer dans certaines d’entre elles à compter de 2022.