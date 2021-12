Véhicules électriques : la Tesla Model 3 n’est plus admissible au rabais fédéral

La Tesla Model 3 ne figurera plus en tête de liste des voitures électriques qui font l'objet du plus grand nombre de remboursements au Canada.

Dans un avis publié sur son site web, Transports Canada indique que la populaire voiture à batteries n'est plus admissible au rabais fédéral de 5000 $ pour les véhicules zéro émission, pour les modèles de 2021 et de 2022.

Seul le prix d'achat des Tesla 3 commandées avant le 23 novembre sera encore réduit dans le cadre de ce que le gouvernement appelle son programme iZEV.

Transports Canada a déclaré que le prix des Tesla de la gamme Standard Range et Standard Range Plus entrée en vigueur le 23 novembre dépasse désormais les critères d'admissibilité du programme.

En conséquence, ces modèles de véhicules ne sont plus admissibles aux incitatifs du programme iZEV , écrit le ministère.

Le site web du constructeur automobile indique que le prix de base du modèle 3 est de 59 990 $, bien au-dessus de la limite de 45 000 $ pour bénéficier du rabais de 5000 $.

En 2019, l'entreprise avait abaissé son prix de vente à un peu moins de 45 000 $, dans le but de le rendre admissible au rabais canadien, qui a débuté au mois de mai de cette année-là.

Depuis lors, près de 35 000 Teslas s'y sont qualifiés, la société ayant reçu 173,6 millions de dollars.

Cela place Tesla en tête comme la voiture électrique la plus populaire au Canada. La Toyota Prius Prime hybride rechargeable arrive en deuxième position. Elle se qualifie pour un rabais de 2500 $ qui a été accordé pour 14 822 véhicules depuis mai 2019, pour un total de 36,9 millions de dollars.

Le Hyundai Kona est le deuxième véhicule entièrement électrique le plus populaire et est également admissible au remboursement complet de 5000 $. L'entreprise a soumis des demandes de remboursements pour 12 890 voitures et a reçu 64,4 millions de dollars.

Joanna Kyriazis, conseillère principale en politiques chez Clean Energy Canada, a déclaré que la Tesla 3 s'est avérée très populaire, mais elle ne craint pas que son retrait du programme iZEV n'ait un impact négatif sur les ventes globales de voitures électriques.

Le gouvernement libéral voudrait légiférer afin que toutes les voitures vendues au Canada après 2035 soient entièrement électriques. Photo : Radio-Canada

Le programme de remise fédéral a été très populaire et il existe de nombreux autres modèles de véhicules électriques qui pourraient bénéficier de la remise fédérale, a-t-elle déclaré. Nous avons juste besoin d'une directive nationale pour les véhicules zéro émission en place afin de garantir que suffisamment de ces véhicules sont disponibles pour les Canadiens à travers le pays.

Plus tôt cette année, les libéraux fédéraux ont déclaré qu'ils avaient l'intention d'annoncer que d'ici 2030, la moitié de toutes les voitures neuves vendues au Canada seront zéro émission et que la totalité le sera d'ici 2035. Environ 3,5 % des voitures neuves vendues l'année dernière étaient des véhicules zéro émission.

Les Tesla 3 se sont hissées au sommet du classement des véhicules populaires au Canada avant que l'incitatif fédéral n'apparaisse. Lancé au printemps 2018, Tesla s'est hissé en tête de la liste des ventes, écoulant près de 5000 voitures au cours des quatre premiers mois où ils étaient en vente. La Nissan Leaf, qui était en deuxième place au deuxième et troisième trimestre de 2018, s'est vendue à environ 3800 exemplaires.