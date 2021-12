Ouverture d’une partie des sentiers du club Caribou-Conscrits samedi

Le président du club situé dans le secteur des monts Valin, Julien Tremblay, espère que le temps froid aidera un peu. Il souhaite qu'il n'y ait quand même pas trop d'achalandage pour ne pas trop abîmer les sentiers avec le passage des motoneigistes.

En fin de semaine, il ne faut pas s’attendre à des conditions du mois de janvier. Là, on débute, on n’a pas de fond, donc c’est sûr que les premiers passages de dameuses, c’est un peu pour préparer les sentiers. On ouvre, mais c’est sûr que ce n’est pas l’ouverture à grande échelle comme on pourrait penser. Nous on a 800 kilomètres de sentiers, on va avoir peut-être une centaine d’ouverts, donc les gens vont quand même pouvoir circuler, faire des boucles , a raconté le président du club lors d’une entrevue accordée à l’émission Place publique jeudi.

À neuf jours de la fin de prévente des droits d'accès par le club, il n'y en a que la moitié qui ont été vendus par rapport à l'an dernier.

L'organisme à but non lucratif compte sur ces sommes pour assurer l'entretien des sentiers, dont le coût est plus élevé en raison du prix de l'essence.

Les sentiers ouverts

Selon un message publié en soirée sur la page Facebook du club, il a été précisé que le sentier 93 sera préparé pour samedi à partir de Saint-Honoré en direction est. De plus, le sentier 252 et le sentier 262 seront damés en totalité ainsi qu’une partie du sentier 267 qui se rend à la pointe des Policiers du lac Moncouche. Le sentier 373 entre le relais Onatchiway jusqu’à l’intersection du Bras-Louis sera également surfacé pour la fin de semaine , est-il ajouté.