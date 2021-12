Le SPVM enquête sur une double tentative de meurtre à Anjou

Une double tentative de meurtre aurait été perpétrée dans l'arrondissement d'Anjou. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a ouvert une enquête. Les victimes, de sexe masculin, seraient âgées de 16 et 17 ans seulement.

Selon le récit du porte-parole de la police, l'agent Jean-Pierre Brabant, les services d'urgence ont reçu un appel au 911 vers 19 h 15. Des coups de feu avaient été entendus dans le secteur du boulevard des Roseraies.

À leur arrivée sur place, les policiers ont localisé un adolescent de 16 ans blessé par balle dans un véhicule garé dans un cul-de-sac, place Cointerel. La victime, atteinte au haut du corps , a été transportée à l'hôpital, où elle se trouve dans un état jugé critique .

Puis, non loin de là, une seconde victime âgée de 17 ans a été repérée sur le boulevard des Galeries d'Anjou. Elle a été transportée elle aussi en centre hospitalier, et ce, malgré des blessures jugées superficielles au haut du corps . On ne craint pas pour sa vie , a assuré l'agent Brabant.

Deux périmètres de sécurité ont été installés autour des deux scènes de crime, place Cointerel et boulevard des Galeries-d'Anjou.

Aucune arrestation n'a encore été effectuée dans ce dossier. Des enquêteurs aidés de techniciens en identité judiciaire seront chargés de faire la lumière sur ce qui s'est passé.