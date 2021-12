Du hockey pour favoriser la réussite scolaire

Ce programme figure au sein des services d’adaptation scolaire associés à l’École secondaire Charles-Gravel. Il met l’accent sur différents contextes pédagogiques, comme le hockey, pour aider les étudiants à atteindre leurs objectifs. Les étudiants tenteront ensuite d’intégrer le marché du travail.

L'enseignant Benjamin Dion-Martin aime partager son amour du sport avec les jeunes. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

L’objectif est aussi d’entretenir la motivation des élèves en classe tout en leur permettant de tisser des liens privilégiés avec leurs enseignants.

On a des étudiants qui ont tendance à décrocher un petit peu, on a des étudiants qui ont plus de deux ans de retard au niveau académique et pour eux, de pouvoir jouer au hockey le vendredi matin avec nous autres, formule ligue de garage, c'est plaisant, ça crée de la motivation , explique l’enseignant Benjamin Dion-Martin.

Chaque vendredi, avec une quinzaine d’élèves, il saute sur la patinoire de l’aréna Marina-Larouche. L’école leur fournit tout l’équipement nécessaire pour s’amuser. Et le temps de quelques heures, le professeur se transforme en coéquipier.

Souvent, quand ils sont accrochés à leur passion et découvrent quelque chose qui les allume, on va les chercher pédagogiquement aussi. C'est l'une des grandes forces de l'école Le Passage , ajoute la directrice de l’École secondaire Charles-Gravel, Mireille Boutin.

Évacuer le stress

Si le sport favorise la réussite scolaire, cela permet aussi d’évacuer le stress quotidien pour ces élèves inscrits à la formation en métier semi-spécialisé. Elliot Allaire-Beaulieu se plaît à garder les buts chaque semaine.

C'est un bon environnement pour diminuer le stress. Comme moi, j'ai de la misère avec ma famille, je viens ici et à l'école, et ici pour me déstresser et me reposer le cerveau , confie le jeune homme.

Noah Girard-Lavoie et Elliot Allaire-Beaulieu apprécient pouvoir jouer au hockey dans le cadre d'un programme spécial à l’école Le Passage. Photo : Radio-Canada / Roby St-Gelais

Le hockey lui apprend aussi à développer sa persévérance dans des moments plus difficiles, comme le moment où il a songé à abandonner le sport, parce qu'il était la cible de moqueries.

Tout le monde me traitait de "pas bon", je me suis étouffé avec ma gourde, j'ai tout fait de mal. Je me suis dit, si je reviens, sûrement que ça va se passer autrement.

Le hockey est l’un des nombreux contextes pédagogiques qui figurent au sein du programme. Sur une base volontaire, les élèves peuvent choisir l’une ou l’autre des activités offertes : échecs, cuisine, ébénisterie, CrossFit, danse, etc.

Éducatrice spécialisée au sein du programme, Karine Vachon estime qu’elle développe une relation spéciale avec les élèves en vivant ces moments près d’eux.

C'est ma façon de tisser des liens. Après ça, c'est beaucoup plus facile dans le bureau quand c'est le temps de jaser et même dans le contexte de jeu, on a des confidences dans la chambre des joueurs, on se rapproche. Ça amène beaucoup au niveau de la relation , souligne-t-elle.

Futurs citoyens actifs

Le programme leur permet aussi de développer de saines habitudes de vie. Certains jeunes ont même décidé de se procurer leur propre équipement pour jouer non seulement durant les heures de cours, mais aussi en dehors de l’école.

Au-delà de l'intervention de leur faire vivre quelque chose ici, ça dépasse ça et on prend des jeunes, et on les rend actifs, parfois à vie , mentionne Benjamin Dion-Martin.