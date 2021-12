Le nouveau Resorts World Theatre, à Las Vegas, a été imaginé au Québec

Cette salle pouvant accueillir jusqu’à 5000 personnes dispose de la plus grande et de la plus haute scène de Las Vegas, avec 1260 mètres carrés et 28 mètres de hauteur entre le la scène et son plafond.

Le siège le plus éloigné, à la dernière rangée du second balcon, est situé à seulement 45 mètres de la scène afin de créer plus d’intimité entre l’artiste et son public.

À Las Vegas grâce au Cirque du Soleil

C’est déjà Scéno Plus qui avait créé le Colosseum du Caesars Palace, où Céline Dion avait effectué sa première résidence à Las Vegas.

Fondée en 1985, cette entreprise familiale, qui emploie 22 personnes, a notamment conçu le Théâtre d'Aujourd'hui et le Théâtre du Rideau Vert, à Montréal. C’est en travaillant pour le Cirque du Soleil que Scéno Plus a fait ses premiers pas à Las Vegas, où elle a imaginé la salle du spectacle Mystère à l’hôtel-casino Treasure Island.

De fil en aiguille, on a acquis une certaine réputation et elle a été cimentée par la réalisation d’une salle pour la résidence de Céline Dion au Colosseum , a raconté Olivier Berthiaume-Bergé, président et chef de l’exploitation de Scéno Plus, à Catherine Richer, chroniqueuse culturelle à l’émission Le 15-18.

La salle de spectacle Resorts World Theatre Photo : Kala Peterson

En attendant Céline

L’annonce du report de la résidence de Céline Dion au Resorts World Theatre, qui devait commencer le 5 novembre, a représenté un coup dur pour l’équipe de Scéno Plus.

C'est comme construire une Formule 1 et le pilote qui devait la conduire en est un autre, a-t-il expliqué. Donc tu n’as pas la satisfaction de la voir performer au moment où tu l'imaginais, mais ce n’est que partie remise.

On a travaillé dans une très grande proximité avec l’équipe de production de Céline Dion parce que, comme ils étaient les premiers à rentrer dans le théâtre, ils ont assisté à la fin de l'étape de construction et on a porté une grande attention à l’acoustique de la salle. Pour Céline Dion, l’acoustique c'est plus de 50 % du show.

Un canevas pour les artistes

Pour le Resorts World Theatre, Scéno Plus a opté pour une décoration élégante, mais passe-partout.

L'idée, c'est vraiment de donner aux artistes, qui vont s'installer en résidence semi-permanente, un espèce de canevas qui va leur permettre de créer un spectacle à leur image , a expliqué Olivier Berthiaume-Bergé.

La conception de la salle a été étudiée de manière à offrir une expérience de qualité à l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices, c’est-à-dire aux membres du public, mais aussi aux artistes et aux personnes qui travaillent dans la salle.

Pour eux, c’est comme une deuxième maison, et pas juste un lieu de travail. Autant pour les placiers que pour les costumiers et les maquilleurs, il faut leur donner des lieux agréables et qu’ils peuvent s’approprier.

Après Carrie Underwood, Katy Perry se produira elle aussi au Resorts World Theatre. Quant à Céline Dion, elle montera sur scène quand sa santé le lui permettra.