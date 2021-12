Les Échos du Pacifique de retour sur scène pour chanter Noël

Après avoir dû suspendre ses prestations des fêtes devant public l'an dernier en raison de la pandémie, la chorale francophone Les Échos du Pacifique est de retour sur scène cette fin de semaine. Un retour qui rime avec fébrilité et ravissement pour bon nombre de chanteurs.

« Ça nous a beaucoup manqué! » — Une citation de Danica Jovanovic, choriste Les Échos du Pacifique

Tous les lundis depuis septembre 2021, les 18 membres de la chorale Les Échos du Pacifique se sont retrouvés ensemble dans les locaux de la Société francophone de Maillardville pour répéter.

Les retrouvailles en personne après des mois de répétitions en ligne étaient fortes en émotions, raconte la choriste Danica Jovanovic. Elle ajoute qu’il lui a fallu quelques semaines pour arriver à contenir ses émotions à chacune des rencontres.

Il fallait vraiment que je me ressaisisse et que je me calme parce que juste cette vibration harmonique, vocale, ensemble, c’était très émouvant.

Les membres de la chorale les Échos du Pacifique en répétition le 29 novembre 2021 dans les locaux de la Société francophone de Maillardville Photo : Shawn Brouwer

Monter sur scène pour les fêtes est accueilli avec soulagement et l'impression d'un retour à une certaine normalité pour les chanteurs.

Depuis la création des Échos du Pacifique en 1973, la tradition la plus durable de cette chorale est son spectacle de Noël. Après avoir annulé son concert en 2020, le choeur retrouvera son public cette année avec une sélection de 12 chants en français, en anglais et en latin.

Une sélection musicale qui puise dans plusieurs traditions pour refléter les changements qui entourent ces célébrations.

« Il y a une nostalgie, mais aussi un espoir que nous commençons tout doucement à rebâtir [...] des nouvelles traditions, mais aussi de ne pas oublier que les humains sont faits pour être ensemble. » — Une citation de Danica Jovanovic, choriste Les Échos du Pacifique

Le concert Voilà Noël! des Échos du Pacifique est présenté le 4 décembre à l’Église anglicane St. Laurence à Coquitlam. La chorale compte aussi participer au Festival du Bois de Maillardville, au printemps prochain.