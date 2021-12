Un train routier fait une sortie de route à La Tuque

Le conducteur, qui a subi des blessures légères selon la Sûreté du Québec, a été transporté à l’hôpital.

Le train routier a fait une sortie de route, et les deux sections du camion se sont détachées, entraînant un déversement de diesel et la dispersion de milliers de madriers de bois sur la chaussée et sur l’accotement.

La circulation s'est faite en alternance pendant plusieurs heures jeudi soir, le temps notamment d’éponger la fuite de carburant et de ramasser le dégât de bois.

Les conditions routières pourraient être en cause dans la sortie de route, considérant la chaussée très glissante après une importante chute de précipitations de pluie et de neige dans le secteur jeudi.