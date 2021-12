La grève dans les CPE pèse lourd pour la famille de Patricia Dufour

Hier et aujourd’hui j’étais à la maison, malheureusement, je ne peux pas aller travailler , a confié Patricia Dufour jeudi.

La maman du petit garçon de 20 mois nommé Diesel-Jay est gérante dans un atelier de carrosserie et estimatrice automobile. La grève pèse lourd tant sur sa famille que sur son employeur.

En plus avec la neige qu’il y a eu hier et aujourd’hui. Ils doivent être dans le jus à mon travail, s’est-elle exclamée. Nous sommes comme en otages. En plus, avec le manque d’emplois dans la région, ce n’est pas d’adon d’empêcher les gens de travailler.

Bien qu’elle soit heureuse de pouvoir passer du temps avec son garçon, l’absence d’un salaire pour une période indéterminée l'inquiète.

Une grève illimitée comme ça, je trouve ça un peu exagéré. Déjà que quatre jours la semaine dernière je trouvais ça beaucoup , partage celle qui croit que le gouvernement pourrait aider les parents dans sa situation.