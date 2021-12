Développement des zones côtières : rencontre entre la province et des chefs autochtones

Les chefs de plusieurs Premières Nations membres du Conseil Mushkegowuk participent aujourd’hui à une rencontre à Timmins avec deux ministres provinciaux pour discuter du développement durable et conjoint des régions côtières de la baie James et de la baie d’Hudson.

Les chefs des Premières Nations de Missanabie Cree, de Chapleau Crie, de Taykwa Tagamou, de Moose Cree, de Kashechewan, de Fort Albany et d'Attawapiskat sont présents pour un sommet qualifié d’historique dans un communiqué de la ville hôtesse.

Bruce Archibald, le chef de la Première Nation de Taykwa Tagamou, affirme qu’un des objectifs de la journée sera de présenter à ses homologues des projets qui pourraient être développés dans la région.

Cette rencontre survient alors que la Première Nation de Neskantaga a intenté une action en justice contre le gouvernement à propos du développement du gisement minier du Cercle de feu.

Ce gisement et ses impacts seront un des enjeux abordés, affirme le directeur de la région marine de Mushkegowuk, Lawrence Martin.

Il sera aussi question d’un projet d’aire de conservation marine, explique M. Martin, en précisant que la collaboration du gouvernement ontarien est nécessaire, car le littoral est sous la responsabilité de la province.

Le gouvernement de l’Ontario sera représenté par Greg Rickford, ministre du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et de Forêts et ministre des Affaires autochtones, et par David Piccini, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.

Le ministre des Affaires autochtones, Greg Rickford (archives) Photo : Radio-Canada

La rencontre sera animée par George Pirie, maire de Timmins et candidat aux élections provinciales de 2022 sous la bannière des progressistes-conservateurs.

Je suis excité par cette rencontre , a déclaré M. Pirie. Elle nous donne l’occasion d’avoir une discussion collaborative avec l’objectif de résoudre des problèmes.