Plus de 4300 propriétés toujours évacuées en Colombie-Britannique

Plus de 14 800 personnes ont été évacuées à cause des inondations en Colombie-Britannique et environ 7400 personnes sont toujours sous le coup d'alertes d’évacuation, a expliqué, jeudi, le ministre de la Sécurité publique de la Colombie-Britannique, Mike Farnworth.

Au 2 décembre, le nombre de propriétés toujours sous ordre d'évacuation est de 4308, a expliqué le ministre. Il y a encore beaucoup de qui subissent l'impact [des inondations, mais] nous voyons des gens retourner dans leurs communautés.

Les centres de soutien d'urgence dans la province sont accessibles à Abbotsford, Chilliwack, dans le district régional de la vallée de Cowichan, à Kelowna, à Kamloops, à Princeton et à Salmon Arm.

« Nous avons connu une période absolument incroyable en ce qui concerne la météo, dans cette province, au cours des dernières années. » — Une citation de Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique de la C.-B.

À Merritt, Greg Lowis, agent d'information du centre des opérations d'urgence, explique qu' à l'heure actuelle, tous les résidents de Merritt sont sous alerte d'évacuation ou ordre d'évacuation . Soit environ 2600 personnes sous alerte d'évacuation et 5000 sous ordre d'évacuation.

L’heure est au soulagement dans la province, alors que la dernière rivière atmosphérique n’a pas été aussi grave que prévu explique Mike Farnworth. Des conditions météorologiques de saison plus typiques sont attendues pour la semaine prochaine.

Mike Farnworth encourage les Britanno-Colombiens à continuer de se préparer et de s’informer, d’avoir des trousses d’urgence dans leur voiture, des pneus d'hiver et de ne pas voyager sauf en cas de besoin essentiel.

Réouverture de la route 1 entre Vancouver et Hope

Le ministre du Transport et de l'Infrastructure, Rob Fleming, a annoncé, jeudi, que le barrage, appelé Tiger Dam, a été démantelé, à Abbotsford.

Il a expliqué que la route 1 allait rouvrir jeudi après-midi entre Vancouver et Hope, une excellente nouvelle pour le ministre, car c’est un corridor vital .

« Nous ne sommes pas de retour à la normale pour l’instant [...] si votre voyage n’est pas essentiel, ne soyez pas [sur la route]. » — Une citation de Rob Fleming, ministre du Transport et de l'Infrastructure de la C.-B.

La route 3 reste quant à elle ouverte pour la chaîne d'approvisionnement, même si le ministre du Transport demande aux routiers de s'adapter aux conditions de circulation. À l’est de Princeton, la route 3 reste fermée à cause des inondations. La route 20 reste ouverte.

La route 1 a rouvert jeudi après-midi entre Vancouver et Hope. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

La route 99 est toujours fermée entre Pemberton et Lillooet, au moins jusqu’à vendredi, alors qu’un glissement de terrain s’est produit dans la nuit.

Des ingénieurs géotechniques sont sur le terrain pour comprendre les conditions de ce glissement de terrain. Une grande quantité de débris doit être enlevée , a expliqué Rob Fleming.

Dans le canyon du Fraser, où les routes 8 et 1 sont coupées et aucune réouverture n’est programmée, de petites communautés notamment autochtones continuent d'être ravitaillées par hélicoptère dans l’attente de gros travaux , explique le ministre.

Nous voulons reconstruire le plus vite possible, mais [en fonction] de normes plus élevées et adaptées aux réalités des changements climatiques.

Du côté de la Malahat, sur l'île de Vancouver, deux voies sont ouvertes alors que des réparations à long terme sont à prévoir.

Plus de 600 000 volailles décédées

La ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêches, Lana Popham, a, quant à elle, annoncé que 819 fermes sont toujours touchées par un ordre d'évacuation.

Nous savons qu’à ce stade, il y a 628 000 volailles mortes, 420 bovins laitiers décédés et environ 12 000 porcs . Cent dix ruches ont également été submergées.

« Le travail des agriculteurs, des bénévoles et des entreprises pour nettoyer les granges et enlever ces animaux continue d'être extrêmement déchirant. » — Une citation de Lana Popham, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Pêches de la C.-B.

Dans la vallée de Nicola, environ 60 animaux ont été déplacés et 75 autres sont en cours de déplacement, a déclaré la ministre de l'Agriculture.

Lana Popham a expliqué avoir rencontré, mercredi, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire Marie-Claude Bibeau pour discuter de l’ensemble de mesures pour aider les agriculteurs.

Lana Popham a annoncé que les agriculteurs de la Colombie-Britannique peuvent s’inscrire jusqu’au 1er décembre 2022 pour profiter du programme intergouvernemental de stabilité agricole, qui fournit un financement aux agriculteurs ayant subi des pertes de récoltes ou bétail.

Dans la prairie de Sumas, 2,8 km2 de bleuets ont été touchés par les inondations et l’étendue des dégâts ne devrait pouvoir être constatée qu’en avril.

Lana Popham encourage les Britanno-Colombiens à montrer leur solidarité avec les producteurs en achetant des baies congelées. Nous estimons qu’il y a environ 7 millions de livres de bleuets surgelés dans notre système ici en C.-B. , a-t-elle précisé.

Avec des informations de Chloé Dioré de Périgny