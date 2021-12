Fusion et confusion à Rivière-Verte

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé, le 18 novembre dernier, qu’il imposait des fusions municipales, dont celle des districts de services locaux (DSL) de Rivière-Verte jusqu’à Saint-Léonard.

Il s’agit d’une décision unilatérale, que la mairesse de Rivière-Verte digère mal. J’ai de la misère à avaler ça, j’ai la larme à l'œil a dit Lisa Parent.

Afin d’en avoir le cœur net, la mairesse a organisé une rencontre publique pour connaître l’opinion de la population sur cette réforme. Seulement une trentaine de personnes se sont présentées à la rencontre.

Une réunion publique a eu lieu à Rivière-Verte mercredi soir. Photo : Radio-Canada

Les gens présents ont dit que, s’ils ne peuvent pas garder leur village, ils préfèrent fusionner avec Edmundston, qu’avec Saint-Léonard.

Je ne comprends pas pourquoi on ne s'en va pas avec Edmundston. On traverse juste de l’autre côté du pont et on est dans les limites de la ville d’Edmundston. Toutes nos affaires sont dans la ville à Edmundston , a lancé un participant à la réunion.

On a un beau centre de loisirs. Avec Edmundston, on a une meilleure chance de le garder en fonction. Parce que dans tous les quartiers d’Edmundston, il y a une patinoire, un parc, il y a tout , a ajouté un autre participant

À la fin de cette réunion, la mairesse a annoncé qu’elle a reçu la confirmation par message texte que la province accepte finalement une fusion entre Rivière-Verte et Edmundston.

La fusion va se faire à Edmundston, ça m'a été envoyé par texto , a-t-elle dit devant ses concitoyens. Le sous-ministre m'a dit "Lisa je te donne le OK de le partager". J’ai fait l’effort, j’ai parlé pour vous autres, puis le fusionnement que vous nous offrez est excellent , a-t-elle expliqué après la réunion.

Le maire d'Edmundston Éric Marquis dit qu'il n'est pas contre l'idée, mais selon lui, la décision n'a pas encore été prise. Photo : Radio-Canada

Mais la province n'a pas confirmé cette information au maire d’Edmundston.

Nous avons eu ces mêmes discussions-là avec le village de Rivière-Verte et aussi avec le ministère de la gouvernance locale pour voir à la possibilité d’une possible fusion entre Edmundston et le village de Rivière-Verte. À l’heure actuelle, on attend les confirmations finales pour voir si ceci va aller de l’avant , précise le maire Éric Marquis.

La mairesse de Rivière-Verte admet qu'elle a peut-être parlé un peu trop vite.

Le ministère de la gouvernance locale n’a pas apporté de précisions sur cette affaire, jeudi.

D’après un reportage de Bernard LeBel