Ce mois de novembre a été le plus sec observé à Calgary en 23 ans

Ray Nolan, un fermier de Vulcan, un hameau au nord de Lethbridge, est inquiet pour l'avenir de ses 300 moutons et de ses 800 hectares de blé, de canola et autres semences.

C'est étonnant à quel point il faisait chaud en novembre , affirme-t-il. Notre récolte de grains cet été n'a pas été bonne. Il faut que nous dépensions plus d'argent pour nourrir nos moutons.

Sa récolte estivale n’a pas produit assez de foin. Il va devoir en acheter à d’autres fermiers au prix fort. Leurs prix sont astronomiques, en ce moment, plus de 250 $ la tonne, soit 100 $ de plus que d’habitude.

Ray Nolan, à la tête de Lambtastic Farms, élève 300 moutons en Alberta. Photo : Ray Nolan

Ray Nolan dit qu'il devient très compliqué de planifier ses récoltes avec cette météo et que ses dépenses augmentent déjà. Avec un taux d’humidité si bas, on ne peut rien prévoir pour l’année prochaine. De plus, le prix des engrais est plus cher de 40 % cette année , explique-t-il.

Un niveau de pluie historiquement bas

Selon les données d'Environnement Canada, Calgary a reçu 2 millimètres de précipitations totales en novembre, soit le plus bas taux depuis 23 ans. C'est 6 fois moins que pour les normales climatiques observées entre 1981 et 2010.

En novembre 2014, il y a eu les plus fortes précipitations, avec 40,3 mm au total. Le mois de novembre, cette année, était un mois extrêmement sec dans certaines parties du sud de l'Alberta, confirme Natalie Hasell, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada.

Nous avons reçu moins de 20 % de la moyenne observée en novembre entre 1981 et 2010.

Lynn Jacobson, président de la Fédération albertaine de l'agriculture, estime que les prochains mois seront cruciaux.

C'est encore trop tôt dans la saison pour paniquer, mais il va nous falloir de l'humidité pour éviter à tout prix d'avoir les mauvaises récoltes de l'été dernier , dit-il.

Les éleveurs de bovins albertains vont souffrir de la météo trop clémente, selon Lynn Jacobson. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Selon cet expert, si les conditions météorologiques ne s’améliorent pas, les agriculteurs verront leurs profits diminuer, et les consommateurs paieront plus cher leur panier d’épicerie.

Ralph Wright, météorologue du ministère de l'Agriculture de l'Alberta, garde espoir. Nous avons encore largement le temps de rattraper notre déficit d'humidité dans le sud de l’Alberta. C’est beaucoup plus important d’avoir de l’humidité en avril, en mai et en juin.

Un début de saison qui patine

Un effet secondaire du manque de précipitations se fait sentir dans les activités en plein air à Calgary Le nombre de patinoires utilisables est particulièrement bas pour un début de décembre.