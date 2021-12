Le Congrès surmonte un premier obstacle pour éviter une paralysie de l’État

Les élus de la Chambre des représentants ont approuvé une nouvelle loi de finances dans l'après-midi pour tenter d'éviter un assèchement soudain des ressources de l'État fédéral vendredi à minuit, qui forcerait des centaines de milliers d'employés au chômage technique.

Mais ce texte, fruit de longues négociations, doit désormais passer par l'étape du Sénat où une seule défection pourrait empêcher de l'adopter à temps, l'accord de tous les élus étant nécessaire pour passer au vote d'urgence.

Or, une poignée de républicains, la plupart très proches de Donald Trump, refusent cela pour l'instant, arguant que le texte contribuerait à financer le décret de Joe Biden qui oblige les employés des entreprises de plus de 100 personnes à se faire vacciner, et auquel ils s'opposent.

L'un d'entre eux, le sénateur Mike Lee de l'État très conservateur de l'Utah, a défendu sa décision jeudi.

S'il faut choisir entre suspendre temporairement des activités non essentielles et rester les bras croisés face à ce décret vaccinal, a-t-il déclaré, je soutiendrais les travailleurs américains, chaque fois .

Départements, mais aussi parcs nationaux et une multitude d'organismes américains seraient touchés si la menace de ces élus était mise à exécution. La paralysie gouvernementale de l'hiver 2018, la plus longue en date, avait notamment perturbé le contrôle des bagages dans les aéroports, une pagaille dont l'immense majorité des élus du Congrès ne veulent pas avant les Fêtes.

Soucieux d'éviter cette situation très impopulaire chez les Américains, les responsables des deux camps appellent les réfractaires à se raviser de toute urgence.

C'est tellement stupide que des gens opposés à la science, à la vaccination, disent qu'ils vont bloquer l'État fédéral à cause de ça , a fustigé la présidente de la Chambre des représentants, la démocrate Nancy Pelosi.

Malgré ces tractations, Joe Biden s'est montré confiant jeudi après-midi. Il y a une stratégie en place pour éviter une paralysie de l’État, a-t-il affirmé lors d'un déplacement, sauf si quelqu'un décide d'avoir un comportement complètement insensé .

Il est certes très courant que des accords de toute dernière minute soient trouvés sur des budgets temporaires. Mais la situation était assez incertaine pour que plusieurs économistes commencent à chiffrer le prix de ce blocage éventuel, l'évaluant à quelques milliards de dollars par semaine.

À la fin de septembre, le Congrès avait évité in extremis la paralysie des services fédéraux en acceptant de prolonger temporairement le budget jusqu'au début de décembre.

D’autres dossiers pressants

L'urgence est double, car les élus doivent en parallèle s'atteler avant les Fêtes à un cahier des charges tout aussi crucial.

En plus de cette loi de finances, les élus sont censés adopter un budget distinct consacré à la défense.

De façon encore plus urgente, ils ont jusqu'au 15 décembre pour relever la capacité d'endettement des États-Unis afin d'éviter le premier défaut souverain de la plus grande puissance économique mondiale.

Sans quoi les États-Unis pourraient se trouver à court d'argent et dans l'incapacité d'honorer ses paiements, une situation potentiellement catastrophique que les grandes puissances à travers le monde surveillent de près.

Si le Congrès parvient à se débarrasser de ces chantiers à temps, il pourra enfin débattre du gigantesque volet d'investissements sociaux et écologiques voulus par Joe Biden, ce que la Maison-Blanche attend avec impatience.

Ce projet de 1750 milliards de dollars américains, qui prévoit entre autres la maternelle gratuite universelle et de copieux financements pour réduire les émissions américaines de gaz à effet de serre, est bloqué depuis des mois dans les limbes du Congrès américain.

Or, Joe Biden compte désespérément sur ces mesures, très populaires auprès des Américains selon les sondages, pour relancer sa présidence.

Le leader de la majorité démocrate au Sénat s'est engagé à ce que ce texte soit adopté avant Noël. Ce scénario, comme tant d'autres au Congrès, reste pour l'instant très incertain.