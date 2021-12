COVID-19 : des tests fournis aux parents d’enfants en service de garde

C’est la première fois que des tests pour détecter la COVID-19 sont offerts afin que les usagers puissent eux-mêmes les utiliser à la maison, sans devoir aller dans un centre de dépistage.

Ce sont les services de garde (CPE, garderies en milieu familial ou subventionnées) qui sont chargés de distribuer ces tests aux parents.

Ces derniers recevront une trousse contenant cinq tests avec une note explicative.

« Cet outil additionnel s'inscrit dans la stratégie de dépistage du gouvernement et représente une première étape pour amener plus d'autonomie dans la façon de dépister les Québécoises et Québécois. De plus, ceci simplifiera le quotidien des parents à l'approche des Fêtes. »