Un projet pilote avec les ambulanciers aux urgences de Jonquière et Roberval

Le gouvernement du Québec avait d’abord tenté l’expérience du côté de la Montérégie.

Les ambulanciers pratiquent les actes qu'ils sont déjà habilités à faire, en support aux équipes de soins, par exemple, la prise des signes vitaux et le nettoyage d'une plaie.

Cette aide se fait sur une base volontaire et environ une dizaine d’ambulanciers sont de la partie. Ce nombre aurait pu être plus élevé, car la volonté y était, mais la pénurie de main-d’oeuvre frappe aussi ce secteur.

C'est donc en raison des ressources disponibles dans la région que le projet a été initié dans les hôpitaux sélectionnés. Cependant, la priorité pour les entreprises ambulancières qui aident le réseau reste de maintenir leurs services.

Selon le directeur régional de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec, Éric Tremblay, l'intégration se passe bien. Il se réjouit de pouvoir aider le réseau.

Tout le monde sait que des pénuries de personnel, il y en a partout et encore deux fois plus au niveau du milieu hospitalier. Donc, ils nous ont demandé de leur donner un coup de main. On est vraiment fier de faire partie de la solution. Parce qu’il est arrivé des fois au cours des dernières années qu’on aurait pu y aller, mais on était un petit peu oublié. Là, de faire partie de la solution, c’est une belle marque de reconnaissance pour le travail des paramédics , a-t-il exposé.

Du côté du Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il a été expliqué que le projet va se poursuivre tant et aussi longtemps que l’urgence sanitaire ne sera pas levée par Québec et que la contribution des techniciens ambulanciers sera jugée bénéfique aux équipes des urgences.

Dans un contexte de manque de main-d'œuvre, un projet pilote comme celui-ci constitue d'abord une occasion d'évaluer comment cette collaboration avec les entreprises ambulancières peut venir aider nos équipes cliniques au niveau des urgences régionales , a répondu Pierre-Alexandre Maltais, conseiller cadre par intérim aux communications et aux relations médias pour le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Selon les informations de Mélissa Paradis