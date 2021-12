L’adoption surprise et rapide du projet de loi contre les thérapies de conversion constitue une victoire pour le gouvernement libéral, mais devrait également servir d’avertissement pour Justin Trudeau.

On sentait qu’il se tramait quelque chose sur la colline du Parlement dès mercredi matin, quand le chef Erin O’Toole a émergé de sa rencontre du caucus conservateur avec un sourire énigmatique aux lèvres.

Nous allons accélérer le passage du projet de loi C-4 pour interdire les thérapies de conversion , a lancé Erin O’Toole. Une déclaration surprenante, puisque plus de la moitié de ses députés avaient voté contre un projet de loi semblable lors du Parlement précédent.

Mais le véritable coup d’éclat est survenu en après-midi, quand le député conservateur Rob Moore a demandé le consentement unanime de la Chambre pour l’adoption immédiate de C-4, sans débat ni étude en comité.

Il suffisait qu’un seul député crie non en Chambre pour faire échouer la motion.

Suspense. Silence. Les rangs des conservateurs sociaux, tête baissée, se sont tus. La motion a été adoptée, sous les cris de joie des deux côtés de la Chambre et les accolades des libéraux qui remercient leurs vis-à-vis conservateurs.

Une victoire dont je vais me souvenir jusqu’à mes 90 ans , a lancé le ministre ouvertement homosexuel Randy Boissonnault. Un soulagement de ne pas assister à un autre débat déchirant pour ma communauté , a renchéri la ministre Pascale St-Onge.

C’était un rare moment d’unité aux Communes, mais qui n’était pas entièrement dénué de calcul politique.

Erin O'Toole et Justin Trudeau se serrent la main à la Chambre des communes après l'adoption du projet de loi interdisant les thérapies de conversion au pays. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

En acceptant d'accélérer l’adoption d’un projet de loi qu’ils ont tout fait pour ralentir il y a à peine six mois, les conservateurs renoncent à une joute qu’ils savaient perdue d’avance. Ils évitent de faire ressortir les divisions internes au sein de leur caucus.

Et le chef Erin O’Toole donne l’impression d’avoir commencé à amadouer la droite plus militante de son parti.

Les objections ont été soulevées lors du dernier débat, mais le projet de loi avait quand même passé en Chambre en juin, avant de mourir au Sénat au déclenchement de l’élection. Il est temps de passer à autre chose , explique le conservateur Gérard Deltell.

Et c’est là que les libéraux de Justin Trudeau devront rester sur leurs gardes.

Choisir ses batailles

Il est manifeste qu’une des stratégies libérales est de diviser les rangs conservateurs pour mieux régner sur les travaux aux Communes.

En ce début de session, les libéraux ont lancé trois appâts à l’eau. Un seul a fait réagir, celui de la vaccination des députés, qui continue d’être une source d’inconfort pour les conservateurs.

Puis, il y a les deux autres appâts : le projet de loi sur les thérapies de conversion et celui sur l’interdiction de manifester à proximité des établissements de santé.

Les libéraux veulent protéger les médecins et les infirmières contre les militants antivaccins. Mais ils savent également que certains conservateurs sociaux pourraient s’y opposer, notamment parce qu’ils craignent que cette interdiction de manifester s’étende à d’autres endroits, comme les cliniques d’avortement.

Or, dans les deux cas, les conservateurs sont peu enclins à mordre à l’hameçon.

La garde rapprochée d’Erin O’Toole semble pour le moment avoir réussi à convaincre certains de ses députés les plus récalcitrants à ne pas se battre contre des moulins à vent et à choisir plus judicieusement leur terrain de bataille.

Même dans le dossier du variant Omicron, les conservateurs se disent satisfaits des mesures annoncées par le gouvernement et évitent de critiquer par simple réflexe d’opposition.

En neutralisant ainsi les grenades de la division lancées par les libéraux, les conservateurs souhaitent éliminer les distractions et diriger les projecteurs sur ce qu’ils considèrent comme la principale faiblesse du gouvernement Trudeau, soit l’économie, l’inflation et le coût de la vie.

L’enjeu, qui n’a pas fait l’objet de débats lors de la campagne électorale, s’impose comme un incontournable au cours des prochains mois. Un dossier qui semble avoir un peu pris de court le gouvernement Trudeau. L’énoncé économique de Chrystia Freeland le 14 décembre, mais surtout son budget du printemps, tentera sûrement de corriger le tir.

D’ici là, les troupes libérales devraient se soucier de la nouvelle approche plus disciplinée que semble s’être découverte le caucus conservateur.