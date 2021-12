Après des records de pluie, la C.-B. bat des records de chaleur

Après un mois de novembre qui a vu des précipitations records s'abattre sur la Colombie-Britannique et causer des glissements de terrain et des inondations , la province a maintenant fracassé des records de chaleur dans la région de l’Intérieur, ce qui pourrait accélérer la fonte des neiges et possiblement provoquer de nouvelles inondations et glissements de terrain.

La ville de Penticton, dans l’Okanagan, a affiché mercredi des températures records de 22,5 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des journées les plus chaudes enregistrées pendant un mois de décembre au Canada.

C’est plus de 10 degrés plus chaud que l’ancien record de chaleur de 11,2 degrés enregistré dans la ville le 1er décembre 2012, et beaucoup plus chaud que la moyenne saisonnière pour cette date de 3,4 C.

La météorologue de CBC, Johanna Wagstaffe, explique que la situation exceptionnelle est causée par la rivière atmosphérique qui sévit en ce moment.

Des vents du sud très puissants transportent ces courants d'air chaud , précise-t-elle. C'est aussi pourquoi les sommets des montagnes fondent présentement. Ces réchauffements sont attendus à la suite de rivières atmosphériques, mais ceci est vraiment chaud !

Pour 21 communautés de la Colombie-Britannique, le 1er décembre a été la journée la plus chaude jamais enregistrée à cette date.

Températures records du 1er décembre en Colombie-Britannique Penticton : 22,5 C Summerland : 20,4 C Osoyoos : 18,1 C Vernon : 17,5 C Kelowna : 17,4 C

Risques d’inondations

Ce nouveau phénomène météo vient augmenter les risques d'inondations, déclare le météorologue Armel Castellan d'Environnement Canada.

Au sommet des montagnes, on a des températures au-dessus de zéro. La combinaison, ça peut ajouter des conséquences non négligeables et on s'inquiète beaucoup, explique-t-il.

Mais le météorologue ajoute que les records de chaleurs du 1er décembre ne se répéteront pas et qu'il faut s'attendre à un retour aux normales saisonnières au cours des prochains jours.

Températures extrêmes

La Colombie-Britannique a vécu toutes sortes de températures extrêmes en 2021.

Le 29 juin dernier, pendant le dôme de chaleur qui a sévi en Colombie-Britannique, le village de Lytton, dans l’Intérieur de la province, a battu le record de la température la plus élevée au Canada lorsque le mercure a atteint de 49,6 degrés Celsius.

Le lendemain, le village de Lytton a été complètement rasé par les flammes.

Des sécheresses historiques et des incendies de forêt ont ravagé plusieurs secteurs de la Colombie-Britannique cet été, puis quatre rivières atmosphériques ont frappé la province en novembre causant des glissements de terrain et des inondations catastrophiques.

Armel Castellan confirme que ces phénomènes météorologiques extrêmes vont de pair avec les projections de changements climatiques.

« La gravité de ces événements (météorologiques) et leur durée vont continuer à augmenter dans les années et décennies à venir. » — Une citation de Armel Castellan, météorologue, Environnement Canada

Les températures dans l’Okanagan devraient être de retour à la normale d’ici la fin de semaine. Des averses de neige et un maximum de moins un degré Celsius sont même prévues dimanche à Penticton.

D’après des informations de Karin Larsen, Jacques Dufresne et François Macone