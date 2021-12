Carleton-sur-Mer : un CPE veut s’installer temporairement à la salle Charles-Dugas

Comme ce fut le cas du Centre de la petite enfance (CPE) de la Baie plus tôt cette année, une deuxième organisation implantée dans la Baie-des-Chaleurs compte miser sur des locaux municipaux dans le but d’accélérer l’implantation de nouvelles places en garderie. Le CPECentre de la petite enfance Aux Joyeux Marmots souhaite s'installer à la salle Charles-Dugas de Carleton-sur-Mer.

Un projet d’agrandissement est dans les cartons du CPECentre de la petite enfance . Le ministère de la Famille a annoncé, en 2020, l’ajout de 13 places supplémentaires dans ses installations de la rue de la Montagne, à Carleton-sur-Mer.

Ces futures places seront accordées en priorité à des parents aux études. Cinq d'entre elles seront dévolues à des poupons. Les huit autres sont destinées à des bambins âgés de plus de 18 mois.

Le CPECentre de la petite enfance compte utiliser de façon temporaire la salle municipale jusqu’à la fin du chantier, qui pourrait durer de quatre à cinq mois. Ce déménagement permettrait d'implanter les places plus rapidement.

Les installations de la rue de la Montagne seront agrandies. On ignore pour l'instant quand les travaux débuteront. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

C’est une très bonne nouvelle pour nos familles , note le maire de Carleton-sur-Mer, Mathieu Lapointe. L'élu rappelle que le dossier des places en garderie demeure une priorité et que les besoins sont criants sur le territoire.

« Le téléphone sonne assez souvent. On a des parents qui ne peuvent pas retourner au travail. On en est très conscients. » — Une citation de Karine Pelland, directrice du CPE Aux Joyeux Marmots

Aux Joyeux Marmots est en attente d’une confirmation du ministère de la Famille, qui autorise désormais que des locaux temporaires soient utilisés par les CPECentre de la petite enfance québécois. Pour la directrice générale, il s’agit toutefois d’une formalité . La gestionnaire précise que les appels d’offres relatifs à l’agrandissement des installations de Carleton-sur-Mer devraient être lancés après les Fêtes.

Les locaux du Centre Bonne Aventure convenaient aux besoins du CPE de la Baie. Photo : collaboration CPE de la Baie

Le CPECentre de la petite enfance de la Baie a pavé la voie, au Québec, en utilisant de façon temporaire les locaux du Centre Bonne Aventure de Bonaventure pour un projet similaire.

Lors de son passage dans la Baie-des-Chaleurs en juillet dernier, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, avait d'ailleurs mentionné avoir reçu de nombreuses demandes similaires à la suite de la concrétisation de cette première expérience.

C'est le cas du CPE de Matane, notamment. Cet automne, l'organisation a pu offrir une soixantaine de places le temps que soit construit le bâtiment de sa quatrième installation.

Un défi logistique

Selon le maire Lapointe, tous les locaux disponibles sur le territoire de Carleton-sur-Mer ont fait l’objet d’une analyse afin d'accueillir les tout-petits. Il y a seulement la salle Charles-Dugas où l’on peut relocaliser les enfants temporairement. C’est pour ça que l’on a choisi d’utiliser cette salle-là , mentionne-t-il. L’élu explique que plusieurs critères mis de l’avant par Québec devaient être respectés.

Si le projet obtient l’aval de Québec, les 26 enfants qui fréquentent déjà les installations de Carleton-sur-Mer y seront relocalisés, en plus d’une partie des 13 nouveaux.

De nombreux enfants devront être relocalisés pendant les travaux. Leur nombre exact n'est pas encore connu. Photo : CBC/Robert Short

La directrice du CPECentre de la petite enfance AUx Joyeux Marmots convient que ce déménagement temporaire constituera un défi de taille. À son avis, le jeu en vaut néanmoins la chandelle. C’est certain que ça demande une logistique et beaucoup, beaucoup de préparation. […] Je pense que pour permettre à des papas et à des mamans d’aller travailler, c’est essentiel , lance-t-elle.

« Ça va être tout un déménagement! » — Une citation de Karine Pelland, directrice générale du CPE Aux Joyeux Marmots

Certaines organisations qui utilisent la salle communautaire Charles-Dugas seront appelées à poursuivre leurs activités dans d’autres locaux. Le camp de jour municipal, qui s’y déroule chaque été, pourrait également être installé ailleurs au besoin.

Deux autres projets d’envergure

Le CPECentre de la petite enfance Aux Joyeux Marmots nourrit, parallèlement, d’autres ambitions. Un projet a été déposé, à la mi-novembre, afin d’implanter une installation de 34 places, dont 10 pour des poupons, à Nouvelle.

Si les deux initiatives sont acceptées, 47 nouvelles places en garderie seront créées dans la MRC Avignon. Photo : Radio-Canada / Gilles Munger

Ça répond à un besoin. Aussi, on s’entend que Nouvelle, par rapport à notre grand territoire, c'est quand même assez central. Je pense que ça fait du sens qu’on essaie d’aller s’installer-là si le ministère peut nous donner un beau gros oui , lance Mme Péland en riant.

Nouvelle avait interpellé la parents du territoire, cet été, afin d'établir les besoins en matière de places en garderie. Selon l'administration municipale, plusieurs garderies en milieu familial ont fermé leurs portes au cours des dernières années.

Le CPECentre de la petite enfance Aux Joyeux Marmots a également déposé un projet visant à ajouter 13 places supplémentaires, dont 5 pour des poupons, dans ses installations de Pointe-à-la-Croix. Celles-ci s’ajouteraient aux huit places déjà offertes.

Karine Pelland espère avoir une réponse du gouvernement Legault relativement à ces deux initiatives au cours des prochaines semaines.