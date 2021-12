Des vélos électriques seront offerts en libre-service dans trois villes gaspésiennes

Un service de vélos électriques en libre-service sera disponible dans trois villes gaspésiennes, soit Carleton-sur-Mer, New Richmond et Sainte-Anne-des-Monts.

Selon la Régie intermunicipale de transport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (RÉGÎM), qui assure l’implantation de ce service, ces trois municipalités avaient manifesté leur intérêt à l'offrir aux résidents.

Au total, une vingtaine de vélos électriques seront mis à la disposition de la population, soit 8 à Carleton-sur-Mer, 12 à New Richmond et 4 à Sainte-Anne-des-Monts.

Selon le maire de Sainte-Anne-des-Monts, Simon Deschênes, l’assistance électrique permettra de rejoindre une clientèle plus âgée pour laquelle ce mode de transport est très populaire en ce moment.

Un vélo à assistance électrique est garé. Photo : iStock

Simon Deschênes ne cache pas son enthousiasme.

C’est une avancée pour nous, estime-t-il. J’en ai fait l'expérience et ça peut devenir vraiment utile, surtout quand il y a de bonnes pentes.

Daniel Côté, président de la RÉGIMRégie intermunicipale de transport Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine , préfet de la MRCMunicipalité régionale de comté Côte-de-Gaspé et maire de Gaspé, croit que ce service contribuera à l’intermodalité des transports et pourra augmenter la mobilité des citoyens et des touristes.

Évalué à 125 212 $, le projet est rendu possible grâce au Programme d’aide financière au développement de l’offre de vélos en libre-service du ministère des Transports du Québec.

Ce programme permettra de financer 50 % du coût des projets, qui seront réalisés en partenariat avec les municipalités participantes.

D'autres municipalités pourraient se prévaloir de ce service en vue du prochain appel de projets du ministère des Transports.