Le N.-B. conseille aux gens d’attendre avant de faire des plans pour Noël

Le Nouveau-Brunswick signale 95 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès supplémentaires, jeudi. Le gouvernement provincial annonce qu’il présentera un « plan pour l’hiver » lundi prochain et conseille aux Néo-Brunswickois d’attendre de connaître les détails avant de faire des plans pour le temps des Fêtes.

Nous ne voulons pas annuler Noël. Nous ne voulons pas mettre en place des restrictions qui empêchent les gens de profiter de leur famille , a affirmé la ministre de la Santé Dorothy Shephard, jeudi.

Elle a toutefois dit être très inquiète en raison du nombre élevé de cas de COVID-19 et de l’ampleur significative de la transmission communautaire.

Il y a également de l’incertitude du côté du Québec et de l’Ontario, qui ont tous deux des cas confirmés du nouveau – et potentiellement plus contagieux variant Omicron.

La santé publique développe un plan pour l’hiver en lien avec la COVID-19. Ce plan sera présenté au Cabinet. Nous devrions en savoir plus lundi , a dit Dorothy Shephard.

Lorsque des journalistes lui ont demandé si les Néo-Brunswickois devraient attendre avant de faire des plans de voyage pendant le temps des Fêtes, elle a répondu oui, donnez-moi jusqu’à lundi .

Je ne sais pas comment faire comprendre au public que nous avons vraiment besoin de leur soutien pour suivre les mesures de santé publique , a ajouté la ministre.

95 cas, 2 morts, légère baisse des hospitalisations

Une personne de plus de 90 ans est morte après avoir contracté la COVID-19 dans la région de Moncton et une personne âgée de 70 à 79 ans a succombé à la maladie dans la région de Saint-Jean.

Toutefois, les hospitalisations ont légèrement diminué dans la province. Il y a 59 personnes atteintes de la COVID-19 à l’hôpital, comparativement à 67 personnes la veille. Seize personnes se trouvent aux soins intensifs et douze personnes sont sous respirateur artificiel.

Il y a maintenant 691 cas actifs dans la province.