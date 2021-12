Créer des chandelles chez soi : une activité réconfortante

À partir de son atelier situé dans sa cuisine à Sherwood Park, Rochelle Gorda confectionne des bougies pour sa petite entreprise en ligne. Elle a accepté de nous donner ses trucs les plus simples et efficaces pour créer nos propres chandelles à la maison.

L’artisane franco-albertaine était loin de se douter qu’un cadeau de Noël lui permettant de fabriquer elle-même des chandelles allait se transformer en une passion et un travail complémentaire à sa carrière de bibliothécaire.

J'en faisais de plus en plus et je ne travaillais pas à cause de la pandémie alors c’est devenu une petite entreprise , explique Rochelle Gorda.

La créatrice considère que toutes les occasions sont bonnes pour fabriquer des bougies parfumées. Ses réalisations à base de cire d’abeille de l’Alberta et de cire de soya se distinguent notamment par ses parfums exotiques, sucrés, boisés ou mentholés.

Les huiles de parfum doivent être bien conçues pour les bougies pour éviter tous les risques d'accident. Photo : Radio-Canada / India Lafond

Avec l'arrivée du temps des Fêtes, Rochelle Gorda propose des chandelles inspirées par cette période de l'année. Quand j’étais enfant, on avait toujours un vrai sapin chez nous et aujourd’hui je n’ai plus ça. Par contre, avec les bougies qui sentent le sapin, ça me rappelle les Noëls de mon enfance , dit la propriétaire de l'entreprise Chandelles de la Rochelle.

Selon elle, la fabrication de chandelles est une activité réconfortante qui permet d'offrir un cadeau fait à la main et avec amour à ses proches.

Fabrication d'une chandelle à base de cire de soya

Rochelle Gorda propose à ceux qui voudraient tenter l'expérience, une idée relativement simple.

D'abord, il faut utiliser une cire naturelle par exemple la cire de noix de coco, la cire de paraffine ou la cire d’abeille. Pour cette chandelle, Rochelle Gorda a toutefois choisi la cire de soya, une solution de rechange à la paraffiine qui n'émet pas d'émanation toxique et qui est reconnue pour brûler plus longtemps.

L'étape de la fonte de la cire est primordiale dans la création d'une chandelle. Photo : Radio-Canada / India Lafond

La première étape consiste à faire fondre la cire naturelle dans un bain-marie à 180 degrés Fahrenheit. Le thermomètre est recommandé pour s’assurer d’avoir une température exacte.

Une fois la cire fondue, on ajoute notre huile parfumée. Il faut s’assurer de bien la brasser pendant deux minutes. Attention, ce ne sont pas n’importe quels produits parfumés qui peuvent être utilisés, insiste Rochelle Gorda.

Passant des huiles de parfums aux colorants, les températures élevées nécessaires à la fabrication d'une chandelle exigent que chaque ingrédient soit conçu spécialement pour fabriquer ce genre d'objet.

Il est possible de se procurer une grande variété de moules pour créer des bougies à la maison. Attention, les moules doivent être en silicones ou en verres. Photo : Radio-Canada / India Lafond

Une fois la cire fondue, on peut la verser dans un moule en silicone conçu spécialement pour la fabrication de chandelle ou dans un pot en verre. N'oubliez pas d'insérer la mèche dans le récipient avant de verser la cire, rappelle Rachelle Gorda.

Avant de démouler votre chandelle, il faut attendre entre 24 et 48 heures.

Rochelle Gorda offre une multitudes de chandelles à base de cire de soya dans son entreprise en ligne Chandelles à la Rochelle. Photo : Radio-Canada / India Lafond

À votre tour de créer votre propre bougie des Fêtes!