La vaccination des 5 à 11 ans a débuté dans les écoles du Saguenay-Lac-Saint-Jean

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans contre la COVID-19 a démarré jeudi matin dans les écoles de la région. Cette opération est menée par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean en partenariat avec les différents centres de services scolaires, jusqu'au 16 décembre.

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, 20 000 enfants âgés de cinq à 11 ans sont admissibles à la campagne de vaccination contre la COVID-19. Jusqu'à maintenant, 34 % d'entre eux ont reçu leur première dose ou ont pris rendez-vous dans les sites de vaccination et 15 % en milieu scolaire.

Il faut préciser que les parents peuvent actuellement accompagner leur enfant dans un centre de vaccination. En raison des mesures sanitaires en vigueur, c’est impossible de la faire dans les écoles.

Pour chaque école, un calendrier a été préparé.

Dans le Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, les premiers enfants ont été vaccinés à l'école primaire Jean-Fortin/La Source de Saint-Honoré en matinée.

À l’école, on ne vaccine pas tous les enfants. Chaque matin ou avant la période de vaccination, le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux fournit une liste d’enfants à vacciner à l’école. À ce moment-là, chaque enseignant a sa liste d’élèves qui doivent aller se faire vacciner pendant la période désignée et puis, donc, va les accompagner , explique la porte-parole du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay, Claudie Fortin.

La porte-parole ajoute que le personnel du service de garde est aussi mis à contribution pour assurer une bonne circulation dans l’école.

Avec les informations de Roby St-Gelais.