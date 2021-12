Accroc sanitaire des élus gatinois : pas une exception, selon les autorités sanitaires

Questionnée sur l'absence de distanciation physique et du port du masque lors de la première rencontre des élus gatinois au Château Monsarrat, mercredi, la Dre Carole McConnery, médecin-conseil en maladies infectieuses à la direction de la Santé publique de l'Outaouais, a indiqué, en point de presse, jeudi, que l'événement n'est sans doute pas isolé.

Si on faisait le tour des autres rencontres dans d'autres milieux, je pense qu'on verrait la même chose , a-t-elle réagi.

Mis au fait de la situation mercredi, le conseil municipal a rapidement corrigé le tir. Les autres rencontres de la journée se sont déroulées par petits groupes et le port du masque a été exigé.

Un nouveau lieu

Jeudi, le conseil municipal de Gatineau a donc déplacé son lac-à-l'épaule à la Maison du citoyen afin de respecter les règles de distanciation physique.

La mairesse de Gatineau, France Bélisle, qui a soutenu, mercredi, que la décision visait surtout à offrir plus de confort aux élus, a semblé minimiser l'accroc de la matinée.

Invitée à prononcer un discours au gala des Culturiades en soirée, mercredi, elle a même laissé entendre que ce sont les médias, bien plus que les membres du conseil, qui ont conclu à un faux pas.

Moi, je suis contente qu'on soit un petit peu collés [au gala], je trouve que ça fait du bien , a-t-elle lancé lors de son allocution.

Si elle dit comprendre que les gens sont fatigués après plus d'un an et demi de pandémie, la Dre McConnery a tenu à faire un nouvel appel au respect des mesures sanitaires.

Il faut maintenir les mesures parce qu'on le sait que ce sont ces mesures-là qui vont nous aider à arriver au temps des Fêtes avec le moins de cas possibles pour pouvoir en profiter le plus possible.

La médecin ajoute que même si la situation est stable en Outaouais, le nombre de cas est en hausse au Québec.