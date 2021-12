COVID-19 : des chiropraticiens de la Colombie-Britannique contre le vaccin obligatoire

Lors de l'assemblée générale annuelle du collège des chiropraticiens de la Colombie-Britannique, 78 % des participants ont voté en faveur d'une résolution visant à maintenir le droit à la liberté de choix médical pour les chiropraticiens.

Mark Foullong, un chiropraticien de Kelowna et auteur de la résolution, a déclaré qu'il serait illégal et inconstitutionnel pour le collège d'exiger que ses membres soient vaccinés contre la COVID-19. Il affirme que ces vaccins n’ont pas fait leurs preuves en termes de sûreté et d'efficacité.

Mike Foullong et deux autres chiropraticiens se sont prononcés contre la vaccination obligatoire, décrite comme discriminatoire et comme une violation du consentement éclairé.

Les vaccins contre la COVID-19 devraient devenir une exigence pour l'obtention d'un permis pour tous les professionnels de la santé réglementé en Colombie-Britannique. Une décision qui ne vient pas des divers collèges représentant ces professionnels, mais qui a été insérée dans un ordre de la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry.

Le ministère de la Santé a déclaré qu'une date exacte pour le mandat n'a pas encore été déterminée.

La registraire du collège, Michelle Da Roza, a déclaré que le conseil d'administration n'avait pas eu l'occasion d'examiner les résolutions adoptées lors de la réunion de mercredi, mais a souligné que celles-ci ne sont pas contraignantes.

« Le conseil d'administration n'a pas encore été invité ou tenu de mettre en œuvre ou d'appliquer un mandat sur les vaccins. En tant que tel, il ne peut pas commenter ce que pourrait être son rôle par rapport à un tel mandat, en supposant qu'il y en ait un. » — Une citation de Michelle Da Roza, registraire, collège des chiropraticiens de la C.-B.

Interdit de donner des conseils vaccinaux pour les chiropraticiens

La question de la vaccination est un sujet épineux pour les chiropraticiens de la Colombie-Britannique, et ce depuis avant le début de la pandémie. En raison de leur manque de formation en matière de traitement et de prévention des maladies infectieuses, il leur est expressément interdit de donner des conseils sur la vaccination dans la province.

Dans le passé, des membres du conseil d'administration du collège ont publié du matériel anti-vaccin en ligne. En 2018, après que CBC ait rendu compte d'une vidéo anti-vaccin créée par le vice-président du conseil de l'époque, celui-ci a démissionné.

Lors de la réunion de mercredi, les chiropraticiens opposés à la vaccination obligatoire n'ont pas parlé du risque beaucoup plus élevé de décès ou d'invalidité à long terme qui accompagne la COVID-19, ni de l'ensemble de preuves suggérant que la vaccination offre une meilleure protection contre la réinfection par le virus pour les personnes qui ont déjà été infectées et malades.

Un chiropraticien de Victoria, Michael Maxwell, a néanmoins pris la parole pour déclarer que ses collègues déformaient la science sur les vaccins et faisaient de fausses déclarations.

Un soutien venu des États-Unis

Les chiropraticiens opposés aux mandats de vaccination reçoivent un soutien international et un financement de groupes comme le Chiropractic Defence Council, un organisme américain à but non lucratif créé pour défendre les droits des chiropraticiens , selon leur site web.

Leur directeur général, Bharon Hoag, explique qu'il se concentre sur la Colombie-Britannique, qu'il décrit comme le foyer d'un collège malveillant qui a fait preuve d’un comportement tyrannique .

Il explique qu’un avocat de la Colombie-Britannique a été engagé pour rédiger une limite de responsabilité , à destination des membres du conseil d'administration du collège afin d'exprimer leur opposition aux mandats de vaccination.

L’avocat cité par Bharon Hoag n’a pas répondu aux demandes d’entrevues de CBC.

D’après les informations de Bethany Lindsay