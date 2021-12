Le centre de vaccination du Palais des congrès de Montréal déménage

Son bail n'a pu être renouvelé, a-t-il fait savoir par communiqué, jeudi, en raison d’engagements à l’égard d’autres organisations et évènements . Des alternatives nous ont été proposées, mais elles ne répondaient malheureusement pas à nos besoins , explique-t-on.

Le centre de vaccination du Palais des congrès avait ouvert ses portes en février 2021. Il quittera les lieux après 10 mois et 300 000 doses de vaccins administrées.

Pour pallier cette fermeture, un nouveau centre de vaccination ouvrira ailleurs dans l'arrondissement de Ville-Marie, le 7 janvier 2022. Il sera situé au 965, boulevard De Maisonneuve Est, près de la station de métro Berri-UQAM, la plus achalandée du réseau montréalais.

La capacité vaccinale quotidienne y sera de 500 doses, soit six fois moins que les 3000 doses qui pouvaient être administrées chaque jour au Palais des congrès, l’un des centres de vaccination de masse les plus importants au Québec.

Les besoins ont évolué

C'est que les besoins ne sont plus les mêmes. À l'heure actuelle, 85 % des Québécois de 5 ans et plus ont reçu leur première dose, et 81 % ont reçu deux doses ou plus.

Ainsi, les travailleurs de la santé du Palais des congrès vaccinent beaucoup moins qu'avant. Le nombre de doses injectées oscille actuellement entre 200 et 800. Il n'était donc plus nécessaire pour les autorités de louer un espace aussi grand.

« Comme on l'a fait depuis le début de la campagne de vaccination, nous allons nous ajuster aux besoins du moment, et si la campagne de vaccination prend une direction autre, on s'ajustera à ce moment-là. » — Une citation de Jean-Nicolas Aubé, porte-parole du CIUSSS Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Toutes les personnes qui ont un rendez-vous prévu au Palais des congrès après le 24 décembre seront contactées par téléphone et par courriel afin de confirmer le changement d’adresse, assure le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux .

Ceux qui souhaiteraient être vaccinés ailleurs qu'au 965, boulevard De Maisonneuve Est pourront aussi faire le changement sur Clic-Santé, précise-t-on.

Les stratégies de vaccination des centres intégrés de santé et de services sociaux du Grand Montréal varient d'un territoire à l'autre. Celui de Laval, par exemple, ouvrira un quatrième centre de vaccination permanent dans les prochaines semaines, dans le quartier Saint-François.