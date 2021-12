Contamination de l’eau au site de forage Bourque

Les opérations de forage et d’acidification des puits Bourque no.1 et Bourque no.3, près de Murdochville, ont dégradé la qualité de l’eau souterraine, selon des rapports rédigés en 2017 et 2018 par une firme spécialisée en environnement.

Dans un rapport présenté le 25 octobre 2017 à Pétrolia (depuis fusionnée avec Pieridea Energy), Activa Environnement rapporte une contamination aux chlorures des eaux souterraines échantillonnées dans trois puits d’observations situés à proximité des puits Bourque no. 1 et no. 3

Ce rapport fait aussi état d’une contamination aux solides totaux dissous dans l’un des trois puits d’observation.

Les rapports de suivi de la qualité des eaux souterraines à Bourque et les documents ministériels dont il est question dans ce texte ont été obtenus par Environnement Vert Plus, en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Avant que Pétrolia procède, en 2016, au forage du puits no. 3 et à une réentrée dans le puits no. 1, soit la réintroduction d’une tête de foreuse dans le puits déjà foré, un échantillonnage des eaux a été effectué dans les trois puits d'observation situés à proximité.

Des échantillons ont aussi été prélevés en 2017 et 2018, à la suite des travaux de Pétrolia, ce qui permet de comparer la qualité des eaux souterraines avec l’échantillonnage initial de 2016.

Ces analyses révèlent que la concentration de chlorures était 35 fois supérieure en novembre 2018, comparativement à l'échantillonnage initial de 2016.

Évolution de la concentration de certains éléments contenus dans les eaux souterraines du puits d’observation no.1 du site Bourque Évolution de la concentration de certains éléments contenus dans les eaux souterraines du puits d’observation no.1 du site Bourque Éléments Échantillon de 2016 (mg/L) Échantillon d'août 2018 (mg/L) Échantillon de novembre 2018 (mg/L) Seuil d'alerte (mg/L) Chlorures 2,8 83 98 430 Baryum 0,135 0,280 0,290 0,3 Manganèse 0,07 1,4 0,632 1,15

Les échantillonnages de suivi démontrent également des hausses marquées des concentrations des sulfates, des bicarbonates, du sodium, du magnésium, du calcium, du fer et du strontium dans les eaux souterraines.

Ces augmentations s’expliquent vraisemblablement par l’utilisation de divers produits lors des phases de forage et d’acidification des puits d’exploitation no. 1 et 3 en 2016 , peut-on lire dans un rapport d’Activa Environnement produit en décembre 2018.

Ce rapport souligne que les produits utilisés ont tendance à rester dans le sol lorsqu’ils sont injectés et qu’il est possible qu’une partie soit piégée dans des cavités existantes dans les roches . Ce phénomène contribue à la dissolution de certains minéraux ce qui explique, selon le rapport, l'augmentation des concentrations de certains éléments comme le calcium, le magnésium et le potassium.

Le document précise également que l’injection de certains sels et autres produits chimiques , comme le chlorure de sodium, les chlorures de calcium, le sulfate de calcium et le sulfate ferreux, expliquerait aussi les hausses remarquées pour les chlorures et les sulfates dans les analyses .

Le gisement Bourque est situé à l'est de Murdochville et au sud de Grande-Vallée (archives). Photo : Radio-Canada

Hormis une exception, les différents rapports d’Activa Environnement mentionnent qu’il n’y a pas de dépassement des critères d’usage pour la résurgence dans l’eau de surface . Les rapports concluent ainsi qu’il n’y a donc pas, dans l’immédiat, de risque d’effets sur le plan d’eau situé à l’aval hydraulique du site de forage .

Seul le manganèse a dépassé le seuil d’alerte lors d’un échantillonnage effectué en août 2018, avec un taux de 1,4 mg/L. Les quantités de manganèse sont toutefois redescendues sous le seuil d'alerte lors de l'échantillonnage de novembre 2018.

Activa Environnement indique que la manganèse est un élément naturellement présent en grande quantité, ce qui indique qu’à la lumière des résultats obtenus en 2018, il n’y a pas lieu d’appréhender un effet sur le plan d’eau situé en aval .

Au moment de publier ces lignes, Radio-Canada n’avait pu consulter les rapports de suivi sur la qualité des eaux souterraines pour les années 2019, 2020 et 2021.

Environnement Vert Plus réagit

Le porte-parole d’Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron, dénonce la contamination des eaux souterraines sur le site de forage Bourque.

On a essayé de nous vendre l’industrie des hydrocarbures en nous disant depuis le début que la distance séparatrice entre les forages horizontaux et les nappes phréatiques étaient suffisante pour que, même s’il y a des failles qui remontent très haut durant les opérations, il n’y ait pas de contamination de l’eau , déplore-t-il.

« On a une preuve ici que les promesses qu’on s’était fait faire à l’époque, ça ne tient pas la route. » — Une citation de Pascal Bergeron, porte-parole d’Environnement Vert Plus

Le porte-parole d'Environnement Vert Plus, Pascal Bergeron, croit que ces données démontrent la pertinence de cesser l'exploration des hydrocarbures au Québec (archives). Photo : Radio-Canada

M. Bergeron ajoute que la contamination a eu lieu, bien qu’aucune fracturation n’ait été effectuée sur le site de Bourque.

On a eu une opération qui est moindre qu’une activité de fracturation, qui est une opération d’acidification et, suite à cette opération-là, on se retrouve avec une contamination de la nappe phréatique , mentionne le militant écologiste.

Avis de non-conformité

À la suite du rapport préparé en octobre 2017 par Activa Environnement, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques a envoyé un avis de non-conformité à Pieridae Energy le 27 avril 2018.

Les deux manquements relevés ne sont toutefois pas en lien direct avec la dégradation de la qualité des eaux souterraines, mais touchent davantage à certains aspects techniques du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection.

Québec reproche à Pieridea de ne pas avoir avisé le ministre conformément à ce règlement, à savoir transmettre l’avis professionnel sans délai s’il conclut à une contamination des eaux souterraines . Pieridea a toutefois mis 29 jours avant de transmettre l’avis professionnel au ministre.

Le Ministère relève également que Pieridea a produit un avis professionnel dont les signataires, des biologistes et un ingénieur forestier, ne sont pas autorisés par un ordre professionnel à exercer une activité visée par le [Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection], pour cette seule activité .

Québec a demandé à Pieridea de remédier à ces manquements tout en précisant que des sanctions pécuniaires allant jusqu’à 5000 $ par jour pouvaient être imposées.

Dans un rapport de vérification produit le 6 avril 2018, soit avant l’avis de non-conformité, le Ministère évalue le degré de gravité des conséquences des manquements constatés comme étant mineur , notamment parce que le forage se situe dans un lieu isolé et précise qu’aucun site de prélèvement d’eau potable n’est présent à proximité du site de forage .

Cette vision est remise en question par le porte-parole d’Environnement Vert Plus.

C’est certain que, pour l’instant, personne n’a l’intention de s’établir à Bourque, en plein cœur des terres de la Gaspésie , admet Pascal Bergeron. Le militant écologiste indique toutefois qu’il est pertinent de réfléchir aux questions environnementales dans un horizon de sept générations .

Dans 200 ans, quel sera l’usage de ce territoire-là? , questionne-t-il. En Gaspésie, dans 200 ans, il y a fort à parier que certains villages n’existeront plus en raison de l’érosion côtière et de la montée des eaux. Où vont aller ces gens-là? Est-ce qu’il y aura encore des traces de ces contaminations-là? Habituellement, une nappe phréatique contaminée le reste pour longtemps .

Un projet financé par Québec et appuyé par les élus locaux

En juillet 2017, la MRCMunicipalité régionale de comté de La Côte-de-Gaspé avait donné son appui au projet Bourque  (Nouvelle fenêtre) et avait recommandé la poursuite de l’exploration pétrolière .

Québec a investi au moins 12,3 millions de dollars dans les travaux d'exploration du projet Bourque, par l’intermédiaire d’Investissements Québec et Ressources Québec.

La mairesse de Murdochville et ex-préfète de la MRC de La Côte-de-Gaspé, Délisca Ritchie-Roussy n’a pas voulu commenter la contamination des eaux souterraines avant de prendre connaissance des documents.

Ni Pieridea Energy, ni le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques n’avaient répondu aux demandes d’entrevues de Radio-Canada, au moment de publier ces lignes.