Nouvelle étape vers une plus grande autonomie médicale au Yukon

Une chirurgie de remplacement de la hanche n’est pas une première en soi. En 2019-2020, au Canada, 63 000 arthroplasties de la hanche ont été pratiquées, selon le Registre canadien des remplacements articulaires.

L'intervention pratiquée lundi est toutefois la première de l’histoire médicale du Yukon. Elle a eu lieu à l'Hôpital général de Whitehorse.

Cette première a une saveur particulière pour le Dr Scott Westberg, qui a participé à la procédure.

Une chirurgie de remplacement de la hanche est essentielle à toute pratique orthopédique communautaire et nous sommes ravis de faire partie de cette étape monumentale dans les soins orthopédiques locaux , peut-on lire dans un communiqué.

Selon Tracy-Anne McPhee, la ministre de la Santé, également citée dans le communiqué, l’accessibilité à ce type de procédure s’aligne avec l’une des recommandations de [la stratégie territoriale] qui vise à fournir un continuum de soins à proximité du domicile pour tous les Yukonnais .

Équipe orthopédique locale

Avant lundi, ce type de chirurgie se faisait hors du territoire, souvent dans les hôpitaux de la région de Vancouver, affirme le Dr René Soucy, chef de l’équipe médicale pour les trois hôpitaux du Yukon.

Si elle est rendue possible, c’est grâce à un effectif complet au sein du département d’orthopédie. Actuellement, il y a deux chirurgiens, et un troisième devrait bientôt venir grossir les rangs.

La première chirurgie de remplacement de la hanche du Yukon a eu lieu le lundi 29 novembre à l'Hôpital général de Whitehorse. Photo : Radio-Canada

Il y a des avantages à offrir des soins dans un endroit où tout, du diagnostic à la récupération, se fait de façon locale, souligne le Dr Soucy.

« Cela nous permet de garder notre population [au territoire] avec des services locaux en diminuant toute la problématique des transferts et des déplacements. » — Une citation de DRené Soucy, chef de l’équipe médicale pour les trois hôpitaux du Yukon

Pour le patient, c’est important. Cela diminue la nécessité de transfert, cela diminue les coûts de déplacements, la liste d’attente et, surtout, cela diminue toutes les problématiques liées aux déplacements vers les grands centres de la Colombie-Britannique.

Une chirurgie importante pour la population vieillissante du Yukon

Les chirurgies orthopédiques sont généralement proposées à des patients plus âgés, ce qui correspond à la trajectoire que prend la population yukonnaise.

D’après le Bureau de statistiques du Yukon, entre juin 2010 et juin 2020, la part des personnes âgées de 60 à 74 ans a augmenté de 70,5 %, au Yukon. Pour les 75 ans et plus, ce chiffre est encore plus élevé (+77,2 %).

Le Dr Soucy pense donc que le nouveau service chirurgical sera très bien accueilli par la population, puisque les besoins sont bien présents.

Pour l'année qui vient, avec l’approbation du gouvernement et du ministère de la Santé et des Services sociaux, nous avons planifié une vingtaine d'opérations de la hanche , explique-t-il, précisant que le nombre peut évoluer.

Malgré cette avancée, qui permet d’envisager un avenir plus autonome vers l’offre médicale territoriale, le Yukon dépend encore beaucoup des spécialistes du sud du pays.

Des ophtalmologues, des rhumatologues, des physiatres, des spécialistes de la médecine interne, des dermatologues, des neurologues et des oto-rhino-laryngologistes viennent régulièrement de Vancouver pour assister les médecins yukonnais dans leurs consultations, voire dans des actes chirurgicaux.

Le Dr René Soucy pense que la première de lundi permettra de faire d'autres avancées. Il est donc important de célébrer cette étape, selon lui.