C’est le Transport Haut-Saint-François qui sortira de sa juridiction pour permettre à André Cloutier de participer deux fois par mois aux réunions du conseil municipal.

Le taxi adapté devra parcourir 120 km aller-retour pour amener M. Cloutier de l’hôtel de ville à sa résidence située un kilomètre plus loin. Un généreux donateur, qui désire garder l’anonymat, a été touché par l’histoire de l’élu et a décidé de débourser 100 $ par mois pour lui offrir le service.

C'est un ange tombé du ciel. Ce n’est pas croyable. Il y a encore du bon monde. Il faudrait peut-être qu'il y en ait d'autres qui prennent l'exemple. On parle toujours de la ville mandataire quand je dis ça , a réagi M. Cloutier.

S’il relate avoir été ému par ce geste, M. Cloutier déplore que le transport adapté de sa région refuse de le transporter après 18 h. La Ville de Thetford Mines mandataire du service pour la région de la MRCMunicipalité régionale de comté des Appalaches n’aurait qu’à faire 20 km pour le récupérer après ses réunions.

Ce n'est pas normal quand c'est une autre MRCMunicipalité régionale de comté qui me dessert, alors que la ville mandataire a les pouvoirs de faire les deux transports. Il faudrait avoir une ouverture. Les œillères, ne pas les rester droite à l'avant et les ouvrir , ajoute-t-il.

En acceptant d’aider André Cloutier, Transport Haut-Sant-François veut mettre de l’avant les besoins réels des usagers. Sans vouloir s’immiscer dans la décision de Thetford Mines de réduire les heures de service, la directrice générale croit que tout est une question de priorité.

S'il considère que c'est trop dispendieux, je vous dirais que nous, on a chacun notre façon d'aborder le service. Notre approche diffère probablement. Pour nous, l'aspect humanitaire et le service, c'est une priorité , affirme Thérèse Domingue.

Contrairement à la MRCMunicipalité régionale de comté des Appalaches, Transport Haut-Saint-François offre un service de transport adapté sur son territoire en soirée. On réussit à faire en sorte que l’argent ne soit pas une priorité , ajoute Mme Domingue.

« On prend un taxi parce que je ne suis pas sur mon territoire. Mais dans la même occasion, si je transpose dans le haut Saint-François et j'ai un élu municipal qui doit aller à sa réunion, je vais prendre un de mes véhicules et je vais aller le faire son transport. »