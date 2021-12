La vaccination obligatoire force la fermeture de certains bureaux de poste

En plus de 60 ans, le maire de Beaverlodge, Gary Rycroft, se souvient d'avoir vu le bureau de poste fermer une seule fois. Il n’avait pas ouvert ses portes pendant une demi-journée après avoir été cambriolé il y a des décennies, se rappelle-t-il.

Quand il s’y est rendu lundi, il s’est buté à des portes closes. Il n’y avait pas d’avertissement, pas d’explication de ce qui se passait , explique-t-il.

Les résidents de la petite communauté située à 40 kilomètres à l'ouest de Grande Prairie dépendent en partie de Postes Canada pour recevoir des chèques et des colis.

Elle est l’une des nombreuses municipalités albertaines où Postes Canada a été forcée de fermer des points de services ou d’en limiter les heures d’ouverture. Selon la présidente pour l’Alberta de l'Association canadienne des maîtres de poste et adjoints (ACMPA), Xan Moffatt-Toews, cinq des employés du bureau de poste de Beaverlodge refusent de se faire vacciner.

La société de la Couronne a annoncé en octobre que ses employés non vaccinés en date du 26 novembre seraient suspendus sans solde.

Je sais que Postes Canada travaille fort pour pourvoir les postes vacants avec d’autres employés, mais nos bureaux manquent de personnel , explique Xan Moffatt-Toews dans un courriel.

Selon elle, dix bureaux de poste étaient fermés en Alberta lundi, un nombre qui est passé à sept mardi.

Points névralgiques

Les effets se sont fait sentir vraiment rapidement, affirme pour sa part le président de l’Association des municipalités rurales de l’Alberta et préfet du comté de Ponoka, Paul McLauchlin. Ce sont vraiment des points centraux dans nos communautés.

Selon lui, les heures d’ouverture réduites ajoutent une couche de stress additionnelle aux résidents des régions rurales.

Postes Canada refuse de dire combien de ses employés sont suspendus sans salaire, mais affirme que la majorité de son personnel est adéquatement vacciné.

Nous n’anticipons pas de perturbations de service majeur, explique par courriel la porte-parole Valérie Chartrand. Il y aura des fermetures temporaires ou des heures d’ouverture réduites dans quelques cas isolés.

L’ACMPA et le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes contestent l’obligation d’être vacciné devant les tribunaux et demandent que les travailleurs aient l’option de subir des tests dépistages réguliers.

Avec les informations de Stephen Cook