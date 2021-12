Biden annonce le remboursement des tests d’autodépistage

À l'approche de la saison froide et d'un possible pic hivernal, le président Joe Biden a dévoilé, jeudi, un nouveau plan de lutte contre la pandémie, alors que l'émergence du nouveau variant Omicron suscite des inquiétudes .

La stratégie dévoilée devant les Instituts nationaux de santé (NIH) comporte neuf volets, dont la gratuité des tests de dépistage du coronavirus à domicile, le resserrement des délais de dépistage pour les voyageurs internationaux et le lancement d'une campagne nationale visant à inciter les adultes américains à obtenir une dose de rappel (une deuxième ou troisième injection, selon le type de vaccin reçu).

C'est grâce aux conseils combinés de chacun d'entre vous que nous avons élaboré ce plan, qui n'implique pas de fermeture de l'économie ou de confinement, mais une vaccination à grande échelle, des doses de rappel, du dépistage et bien plus encore , a déclaré M. Biden, insistant sur l'objectif de garder les écoles et les commerces ouverts.

Vus comme l'un des pans majeurs du plan, les tests d'autodépistage deviendront plus accessibles dès le mois prochain, a indiqué le président, qui s'était déplacé pour l'occasion à Bethesda, une banlieue de Washington située au Maryland.

Les Américains qui bénéficient d'une assurance maladie privée seront en mesure d'obtenir un remboursement, et les autres pourront en recevoir dans des centres de santé communautaires et des cliniques rurales, a précisé M. Biden.

« L'essentiel, c'est que cet hiver, vous pourrez effectuer un test gratuit dans le confort de votre maison et avoir l'esprit tranquille. » — Une citation de Joe Biden, président des États-Unis

D'après le New York Times, un ensemble de deux tests d'autodépistage peut se détailler 25 $ aux États-Unis, alors que les Britanniques les obtiennent gratuitement et es Allemands ne défraient que 1 $ par test.

Les voyageurs qui voudront se rendre aux États-Unis par voie aérienne devront en outre subir un test de dépistage de COVID-19 au maximum 24 heures avant l'heure prévue de leur départ, au lieu de 72 heures comme c'est le cas présentement.

Les Américains effectuant des vols intérieurs ne seront pas soumis aux mêmes exigences.

Par contre, le port obligatoire du masque en vigueur dans les transports publics comme l'avion, l'autobus et le train ainsi que dans les aéroports et les gares sera prolongé jusqu'au 18 mars.

L'annonce du président démocrate coïncide avec le deuxième cas du variant Omicron recensé sur le territoire américain, plus précisément au Minnesota, après un premier cas détecté la veille en Californie.

« Nous allons combattre ce variant avec la science et la rapidité, pas avec le chaos et la confusion. » — Une citation de Joe Biden, président des États-Unis

Plus tôt cette semaine, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) ont étendu leur recommandation d'une injection de rappel supplémentaire à tous les Américains de plus de 18 ans. Ils préconisaient jusqu'ici une dose de rappel aux plus de 50 ans et aux personnes vulnérables.

Selon la base de données du New York Times, les États-Unis enregistrent quotidiennement une moyenne supérieure à 80 000 cas de COVID-19 depuis quelques semaines, un nombre presque sept fois plus grand que la moyenne affichée il y a six mois.