Mort d’un homme de Senneterre : des citoyens inquiets à Coaticook

C'est du moins ce que le maire, Simon Madore, rapporte. C'est bien évident qu'on fait des liens rapidement. On vit vraiment la même situation qu'à Senneterre. Je me souviens d'avoir parlé avec leur ancien maire pour faire des liens, des corrélations entre nos deux urgences. C'est vraiment de valeur. On doit se brancher et faire de nos urgences quelque chose de vivant et d'ouvert 24/7.

L'urgence de l'Hôpital de Coaticook est fermée le soir et la nuit depuis le début octobre en raison d'un manque de personnel.

Selon le maire, il y a deux ambulances de présentes sur le territoire de la municipalité. Mais on ne peut pas savoir où elles sont. On peut avoir deux affaires en même temps. Si elle part pour Sherbrooke, elle part pour 1 h 30. S'il y a deux transferts dans la nuit, on tombe à découvert rapidement , rappelle-t-il.

Si M. Madore soutient tout de même être rassuré par le CIUSSS de l'Estrie - CHUS quant à la qualité du service d'ambulance, ce sentiment n'est pas partagé par bon nombre de ses concitoyens. Le CIUSSS me dit qu'ils ont doublé le transport ambulancier. On ne peut pas dire qu'on est dans l'insécurité. Mais dans la rue, les citoyens font le lien rapidement. Tout le monde est sur le qui-vive.

« On ne veut pas apeurer personne. On veut garder notre sentiment de sécurité, mais il peut arriver qu'on soit en découverture totale pendant quelques heures. » — Une citation de Simon Madore, maire de Coaticook