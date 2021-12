Surrey Six : la Cour Suprême du Canada accepte d’entendre l’appel de la Couronne

Le plus haut tribunal au pays a accepté d’entendre une demande d'appel d'un jugement de la Cour d'appel de la Colombie-Britannique sur l'équité des procédures qui ont mené au verdict de culpabilité de deux hommes dans les meurtres prémédités de six personnes.

Plus tôt cette année, la Cour d’appel a annulé les condamnations de Cody Haevischer et Matthew Johnston pour les meurtres liés aux gangs maintenant connus sous l'appellation Surrey Six.

La Cour d’appel n’a pas demandé la tenue d’un nouveau procès, concluant qu’un juge de la Cour Suprême de la Colombie-Britannique n’avait pas fait une erreur en excluant Cody Haevischer et Matthew Johnston d’une audience préliminaire lors de laquelle un témoin clé a témoigné à huis clos.

La Cour a par contre statué que le juge a commis une erreur en rejetant une demande d’audience des deux hommes qui leur aurait permis d’affirmer que leurs droits avaient été violés par une inconduite policière et par la longue période de confinement solitaire qui leur a été imposée avant le procès.

Même si la Cour d’appel a annulé les condamnations des deux hommes, elle a confirmé leurs verdicts de culpabilité des meurtres de 2007 et renvoyé la cause à la Cour Suprême de la Colombie-Britannique pour une audience sur les arguments de vice de procédure.

La Cour suprême du Canada n’a donné aucune raison justifiant sa décision d’entendre un appel de la Couronne et de rejeter un appel incident des deux hommes.