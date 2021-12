L’hôpital de Kamloops accuse d’importants retards pour les opérations chirurgicales

L'Hôpital Royal Inland de Kamloops accuse d’importants retards à son horaire pour les opérations chirurgicales et un manque de personnel. La direction de l'hôpital blâme la pandémie et les catastrophes naturelles que connaît la Colombie-Britannique. Pour sa part, un médecin qui y travaille dénonce un outil de gestion informatique trop complexe qui décourage les soignants et qui vient ajouter aux impacts de la pandémie et des catastrophes naturelles.

Les équipes d'infirmières et d’infirmiers sont au bout du rouleau , confie Jean-François Chevalier, neurochirurgien à l’hôpital de Kamloops. On a eu un drainage assez important de nos équipes. L'urgence est à 50 % de son volume d’infirmières.

Jackie Paul, une patiente de 63 ans, attend une opération chirurgicale pour une amputation depuis le 19 octobre dernier. Elle a partagé sa frustration sur les réseaux sociaux. Je veux juste que quelqu’un me coupe la jambe pour que je puisse commencer à guérir.

Selon Jean-François Chevalier, depuis un mois, sur les 11 blocs opératoires de l'Hôpital Royal Inland, seulement 2 sont ouverts pour les d’urgences. Cette semaine on est supposé retourner à un rythme un peu plus normal, et revenir à 75 % de la capacité de l'hôpital en chirurgie , ajoute-t-il.

Un nouveau système informatique « trop complexe »

Selon le neurochirurgien de l'Hôpital Royal Inland, la cause de ce manque de personnel réside dans le nouveau système informatique de traitement de dossiers et d’ordonnances, mis en place en juin dernier. Depuis sa mise en fonction, il a amené à un désengagement d’à peu près tout le personnel , estime-t-il.

Plutôt que de mettre les ordonnances par écrit sur le dossier du patient, maintenant c’est par ordinateur. [...] L’idée n’est pas mauvaise, mais l’application que l’on utilise est trop complexe , croit Jean-François Chevalier.

Le système est lourd, il n’est pas commode. Aux soins intensifs, plutôt que de s’occuper du monde, ils passent plus de la moitié de leur temps sur l'ordinateur . Le nouveau personnel recruté en renfort doit lui aussi se familiariser avec cet outil informatique, ce qui prend du temps, ajoute-t-il.

Le Royal Inland Hospital de Kamloops manque de personnel pour assurer les opérations chirurgicales. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms / CBC

Une situation déjà critique

Même si Jean-François Chevalier estime que ce nouveau système informatique participe fortement au désengagement du personnel, il reconnaît que le système était déjà mis à mal par la pandémie et les catastrophes naturelles qu’a subies la province.

C’est venu dans un très mauvais moment, après plus d’un an de pandémie, où tout le monde est épuisé, avec des feux cet été [...] et des inondations il y a quelques semaines.

En conférence de presse, le ministre de la Santé de la Colombie-Britannique, Adrian Dix, a déclaré que l'hôpital de Kamloops faisait face à de vrais défis. L'Hôpital Royal Inland est le seul hôpital où le nombre de patients dépasse sa capacité d'accueil. L'hôpital a une capacité de 259 patients [...] et il y en a actuellement 292. Le ministre de la Santé ajoute que l'hôpital de Kamloops a recruté 89 nouveaux employés depuis le 13 septembre dernier.

La pandémie de COVID-19 augmente le désespoir de Jackie Paul. Après cinq semaines d'attentes pour son amputation à l'hôpital, elle a reçu un résultat positif à un test de dépistage du SRAS-CoV-2 le 24 novembre.

« Je me suis réveillée ce matin-là en pensant que ça en était fini, que je ne quitterai pas l'hôpital. Je suis en colère. Je suis doublement vaccinée, j’ai été testée négative. Mais tout l’hôpital à la COVID-19, et, maintenant, moi aussi j’ai la maladie. » — Une citation de Jackie Paul

L'Hôpital Royal Inland de Kamloops indique que les services d’urgence sont ouverts et que toute personne en ayant besoin peut encore se présenter à l’hôpital. Par la voix de son directeur général, Tracey Rannie, l'hôpital mentionne la pandémie, les feux de forêt de cet été, ainsi que les inondations de ces dernières semaines, pour justifier ce problème.

Nous sommes sous beaucoup de pression, et il n'y a pas de solution facile, mais nous sommes déterminés à travailler ensemble pour aller de l'avant , a-t-il ajouté.

Avec des informations des émissions Phare Ouest et Daybreak Kamloops