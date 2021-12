Pas de cas du variant Omicron en Outaouais, mais cinq voyageurs placés en isolement

Ces voyageurs sont sous surveillance étroite parce qu’ils ont voyagé ou transité par l’Afrique du Sud, le Botswana, l'Eswatini, le Lesotho, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie, l’Égypte, le Malawi et le Nigeria, a précisé la Santé publique.

Même s’ils sont doublement vaccinés, les voyageurs qui proviennent de ces régions ainsi que les membres de leur famille doivent se placer en quarantaine pendant 14 jours et subir un test de dépistage au huitième jour de leur période d’isolement.

« Nous sommes, comme le reste du Québec, en phase de vigie rehaussée. » — Une citation de Dre Carol McConnery, médecin-conseil en maladies infectieuses à la direction de Santé publique

Ces procédures rigoureuses ont été mises en place, récemment, par le gouvernement fédéral afin de freiner la propagation de cette nouvelle souche.

Alerté par la présence de ces cinq voyageurs sur son territoire, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais dit avoir réagi promptement.

On reçoit une liste de voyageurs qui proviennent de ces pays-là et on communique avec eux pour un suivi serré des consignes d’isolement et de testing , a déclaré la Dre Carol McConnery, médecin-conseil en maladies infectieuses à la direction de Santé publique.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais est aussi en communication quotidienne avec la Santé publique d’Ottawa où quatre cas du variant Omicron ont été confirmés.

La vaccination des 5 à 11 ans va bon train

Par ailleurs, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais a fait le point sur la vaccination contre la COVID-19 des 5 à 11 ans. Jusqu'ici, tout se déroule bien, a déclaré Nency Héroux, directrice de la campagne de vaccination COVID-19 en Outaouais.

La vaccination des 5 à 11 ans a commencé, notamment à l'École des Belles-Rives, à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Jacques Corriveau

Plus de 7000 enfants ont déjà reçu leur première dose du vaccin et 7360 ont pris leur premier rendez-vous.

Mme Héroux évalue qu’à ce rythme environ 14 650 enfants auront reçu leur première dose dans les prochains jours .

Actuellement, on est déjà à 20 % et la prise de rendez-vous continue de se faire. L'Outaouais se défend très, très bien, pour le moment. On est même au-dessus de la moyenne provinciale , a indiqué Mme Héroux, encouragée par le déroulement de la campagne chez ce groupe d’âge.

« Est-ce que les parents sont au rendez-vous? Je dirais oui! » — Une citation de Nency Héroux, directrice de la campagne de vaccination contre la COVID-19 en Outaouais

La santé publique a revu l'offre de vaccination dans les écoles à la baisse puisque les parents préfèrent, de toute évidence , accompagner leurs enfants dans les centres de vaccination.