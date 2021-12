La 3e dose offerte aux Ontariens de 50 ans et plus

Les Ontariens de 50 ans et plus pourront prendre rendez-vous à partir du lundi 13 décembre pour recevoir une troisième dose du vaccin contre la COVID-19.

Le gouvernement Ford a confirmé jeudi après-midi la nouvelle qui avait circulé la veille dans plusieurs médias.

L'admissibilité est aussi étendue immédiatement aux personnes en dialyse, si 56 jours se sont écoulés depuis leur deuxième dose.

Le vaccin de Johnson & Johnson, qui ne requiert qu'une dose, est également disponible pour les adultes qui ne peuvent recevoir les vaccins à ARNm ou sur demande auprès du bureau de santé publique. La quantité sera limitée.

De plus, une nouvelle recommandation touche les patients qui reçoivent certaines greffes. Ils devraient recevoir à nouveau les premiers vaccins, parce que les traitements après la transplantation auront annulé leur immunité.

La province a aussi annoncé qu'elle élargira à nouveau l'offre de troisième dose en janvier.

La troisième dose était offerte jusqu'ici à certains groupes plus vulnérables ou exposés à un risque accru, comme les Autochtones, les travailleurs de la santé, ceux qui vivent dans des centres d'hébergement collectif et les personnes de 70 ans et plus.

Parmi cette catégorie d'âge, 20 % des gens ont reçu cette troisième dose, ce qui a poussé le médecin hygiéniste à insister pour qu'ils prennent rendez-vous, parce que leur immunité risque davantage de baisser. En recevant la troisième dose maintenant, ils seront adéquatement protégés pour les Fêtes, a ajouté le Dr Kieran Moore.

