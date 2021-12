Hausse des cas dans Windsor-Essex où le taux de vaccination demeure bas

Lors de la présentation du rapport épidémiologique hebdomadaire jeudi, le bureau de santé publique a montré l'effet de la faible vaccination des jeunes sur la communauté locale.

Chaque jour, environ 15 nouveaux cas de COVID-19 concernent des enfants d'âge scolaire, et les cas sont plus nombreux dans ce groupe que dans l'ensemble de la population , a déclaré l'épidémiologiste du WECHUBureau de santé publique de Windsor-Comté d'Essex , Ramsey D'Souza.

Selon le rapport, le taux de vaccination chez les jeunes âgés de 18 à 24 ans est de 69.8 %, de loin inférieur à la moyenne générale de 77 %.

Le médecin hygiéniste par intérim, le Dr Shanker Nesathurai, a déclaré qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce groupe d'âge peut être plus hésitant à se faire vacciner, notamment la perception qu'il a du virus comparativement aux personnes plus âgées.

Selon les dernières données, Windsor-Essex occupe le 25e rang sur 34 bureaux de santé en Ontario pour le taux de vaccination de sa population.

Le rapport indique aussi que les personnes non vaccinées de Windsor-Essex courent 6 fois plus de risques d'être hospitalisées pour la COVID-19 que celles qui ont été vaccinées, et 4,8 fois plus de risques de se retrouver aux soins intensifs.

Les personnes non vaccinées sont également 3,4 fois plus susceptibles de contracter la COVID-19 que celles qui sont entièrement vaccinées.

Le rapport note que dans l'ensemble, le nombre de cas a augmenté de manière significative à Windsor-Essex au cours de la semaine dernière, et l'on craint qu'il continue à augmenter à l'approche des fêtes de fin d'année.

La vaccination reste la clé de réussite

Face à cette augmentation de cas observé dans Windsor-Essex, les autorités sanitaires prônent l'accélération de la vaccination.

Les vaccins feront la différence, en réduisant les admissions aux soins intensifs et à l'hôpital, en diminuant le taux de transmission et les décès , a insisté M. D’Souza.

Selon le Dr Nesathurai, la santé publique travaille d'arrache-pied pour s'assurer que les enfants d'âge scolaire soient protégés et puissent rester en classe pendant la nouvelle année.

Mercredi, il a affirmé qu'environ 12 000 enfants de Windsor-Essex ont été renvoyés de l'école depuis le début de l'année scolaire à cause de la COVID-19.

Une semaine après l’ouverture de la vaccination aux enfants âgés de 5 à 11 ans, le taux de vaccination est de 12.8 % (une dose).