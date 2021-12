Voici les vidéos de 2021 les plus regardées sur YouTube au Canada

Cette vidéo mise en ligne en mars a été vue plus de 148 millions de fois à l’échelle de la planète, et est également en tête du palmarès aux États-Unis.

En deuxième position se trouve Mark Rober, l’inventeur du Glitterbomb, un colis qui explose au visage de voleurs et de voleuses de paquets en les aspergeant de confettis. Dans sa vidéo, il s’en sert pour piéger des personnes suspectées de participer à un réseau de fraudes téléphonique.

C’est une récidive pour ce vidéaste américain, qui occupait la première place l’an dernier avec un parcours à obstacle antiécureuils.

Sur la dernière marche du podium, il y a la chaîne Dream avec une autre vidéo de course rapide (speedrun) de Minecraft dans laquelle un joueur est chassé par cinq autres personnes qui tentent de l’empêcher de terminer sa partie. L’an dernier, Dream a atteint le deuxième rang du palmarès avec une vidéo similaire.

Pour ce qui est des vidéoclips, les Canadiens The Weeknd et Justin Bieber sont les maîtres incontestés au pays, avec leurs chansons Save Your Tears et Peaches, respectivement. Lil Nas X clôt le palmarès des trois premières positions avec Montero (Call Me by Your Name).

Aucune vidéo francophone ne figure dans les palmarès de YouTube au Canada.

L’entreprise a nommé les cinq vidéastes originaires du Canada les plus populaires au pays : Kallmekris, Linus Tech Tips, MadFit, aCookieGod et NileRed.

YouTube Canada a aussi fait une liste de créateurs et créatrices du Québec à découvrir.