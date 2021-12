La Sûreté du Québec enquête sur la mort suspecte d’une octogénaire à Coaticook

Les services d'urgence ont été appelés vers 11 h 30 pour intervenir auprès d'une dame retrouvée grièvement blessée. En raison de la nature suspecte de cette mort, l'enquête a été confiée au Service des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec. Il y a beaucoup de détails qu'on doit garder à notre niveau , souligne toutefois la porte-parole de la Sûreté du Québec Aurélie Guidon, qui n'a pas expliqué la nature des blessures de la dame.

Un large périmètre de sécurité a été mis sur place dans le quartier. Plusieurs résidents du secteur ne sont pas en mesure de retourner chez-eux.

Celui-ci sera réduit au niveau de la scène où la dame a été découverte dès que les policiers auront terminé une partie du travail, affirme la porte-parole.

« On est à l'étape de faire des validations [...] Au cours des prochaines heures, on va chercher des témoins potentiels et il reste plusieurs démarches pour tenter d'éclaircir les circonstances de cet événement. »