La COVID-19 fait 3 morts de plus au Manitoba, 172 nouveaux cas

Les cas annoncés jeudi portent à 68 166 le total de cas décelés dans la province depuis le début de la pandémie. Le taux de positivité sur 5 jours s’établit à 5,1 % pour la province.

Faits saillants : 1356 cas actifs

65 486 personnes guéries à ce jour

147 personnes à l’hôpital, dont 24 aux soins intensifs

Le nombre de décès attribuables à la COVID-19 est maintenant de 1324. Nouvelles infections par région sanitaire : Winnipeg : 48

Prairie Mountain : 14

Santé Sud : 65

Entre-les-Lacs et de l’Est : 18

Nord : 27

Depuis le début du mois de février 2020, 1 180 395 tests de dépistage ont été effectués, dont 3334 mercredi.

Plus de 90 % des personnes en soins intensifs ne sont pas vaccinées

Parmi les nouvelles infections, 52 % concernent des personnes non vaccinées, 43 % des personnes pleinement vaccinées et 5 % des individus partiellement vaccinés.

Néanmoins, 53 % des personnes qui sont à l’hôpital à cause de la COVID-19 ne sont pas vaccinées, et 94 % des patients en soins intensifs ne sont pas, non plus, vaccinés, selon les données provinciales.