Nettoyage de puits : l’Alberta dit qu’elle serre la vis aux pétrolières

L'Agence de réglementation de l’énergie de l’Alberta (AER) impose de nouvelles directives aux entreprises pétrolières et gazières pour accélérer le nettoyage des puits abandonnés et orphelins, un problème dont la facture est évaluée à plusieurs milliards de dollars .

L’ AERAgence de réglementation de l'énergie de l'Alberta décrit ces changements comme un jalon dans la gestion de cette dette due à l’exploitation des énergies fossiles dans la province, mais plusieurs spécialistes de la question critiquent le manque d’ambition de ces modifications.

S’assurer que les entreprises payent la facture

Selon les nouvelles directives, les exploitants pétroliers et gaziers seront passés au crible pour mieux évaluer notamment leur santé financière et leur habilité à payer pour la fermeture des puits et le nettoyage des terres. Sur son site Internet, l'Agence explique qu’auparavant un dépôt de garantie était demandé trop tard lorsque l’entreprise était déjà en difficulté financière.

Un objectif de dépenses consacrées à la fermeture des puits sera également fixé chaque année pour l’industrie dans son ensemble. Pour 2022, ce montant a été fixé à 422 millions de dollars et augmentera annuellement.

L'objectif de dépenses de l'AER s'ajoute à l'enveloppe de l'Alberta et d'Ottawa pour nettoyer les puits. Photo : Kyle Bakx/CBC

L’ AERAgence de réglementation de l'énergie de l'Alberta promet d'examiner minutieusement les transferts de puits entre entreprises pour s’assurer notamment que des exploitants ne déchargent pas leur responsabilité de nettoyage à des entreprises en faillite.

Ces nouvelles obligations forcent l’industrie à nettoyer les sites d’exploitation plus tôt. Nous nous assurons que la responsabilité et la facture de ce nettoyage reviennent aux entreprises , a indiqué la présidente de l’ AERAgence de réglementation de l'énergie de l'Alberta , Laurie Pushor, dans un communiqué. Personne de l'Agence n’était disponible pour une entrevue.

L’Association canadienne des producteurs pétroliers appuie ces nouvelles directives. Ces politiques accompagnées du programme albertain de réhabilitation des sites d’exploitation amélioreront grandement le taux de fermeture des puits pétroliers et gaziers inactifs , a indiqué dans un courriel Jay Averill, porte-parole de l’Association.

Mesures inefficaces selon des critiques

Sara Hastings-Simon, professeure adjointe à l’École de politiques publiques de l’Université de Calgary, estime toutefois que ces nouvelles obligations sont inadéquates face à l’ampleur du problème.

Les objectifs de dépenses fixés par l’ AER Agence de réglementation de l'énergie de l'Alberta représentent entre 4 % et 5 % de la dette annuelle des puits inactifs, abandonnés et orphelins. À ce rythme-là, nettoyer les puits problématiques actuels prendra de 25 à 30 ans, dit-elle.

« Nous parlons d’entreprises qui font des profits énormes en ce moment grâce aux prix élevés du pétrole. » — Une citation de Sara Hastings-Simon, professeure à l'Université de Calgary

L'Alberta Liabilities Disclosure Project, un regroupement de citoyens, d’environnementalistes et de propriétaires terriens, décrit même ces nouvelles directives comme scandaleuses et pires que le système précédent.

Selon le fondateur du groupe, Regan Boychuk, le public n’aura plus accès aux évaluations de la santé des entreprises. L’ AERAgence de réglementation de l'énergie de l'Alberta explique sur son site que son évaluation comportera des informations confidentielles.

M. Boychuk ajoute que les mesures ne visent qu’à ralentir la croissance des puits inactifs et abandonnés, mais elles ne font rien pour régler la facture déjà énorme de puits en attente de nettoyage.

Ce programme réglementaire n’a aucune force d’imposition. Quoi qu’il mesure, ce n’est pas public. Nous ne savons pas comment les décisions seront prises. Tout ce qu’on demande aux entreprises, c’est de faire de tout petits paiements sur une dette énorme , conclut M. Boychuk.

Selon le communiqué, l’Agence de réglementation de l’énergie de l’Alberta gère près de 96 000 puits inactifs et plus de 76 000 puits abandonnés. En 2020, 6503 puits ont été scellés et 2666 sites ont obtenu un certificat de nettoyage de l'Agence.