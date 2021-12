85 M$ pour l’agrandissement et la rénovation du palais de justice de Rouyn-Noranda

Dans une mise à jour publiée sur son site web, le Secrétariat du Conseil du trésor confirme le montant et la fin des travaux du palais de justice. Le gestionnaire du projet, la Société québécoise des infrastructures (SQI), dit en être à l’étape de l’analyse immobilière.

Elle s’assure donc de bien déterminer les besoins des principaux bénéficiaires de l’édifice, soit les ministères de la Justice et de la Sécurité publique, ainsi que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP).

Le président du comité de mise aux normes et réfection du palais de justice de Rouyn-Noranda, Me Bernard Barrette, n’est pas étonné du montant prévu pour le projet. Il y a quelques années, son équipe et lui estimaient le coût des travaux à plus de 50 millions de dollars.

Il ne faut pas oublier que dans le 85 millions, il y a plusieurs millions de dollars qui sont prévus pour la relocalisation. Quand les travaux vont se faire, on touche à l’ensemble du palais de justice de Rouyn-Noranda , explique-t-il.

Les travaux débuteront d'ici quelques années, puisque la SQI doit également effectuer un scénario de réalisation à la suite de l’analyse immobilière. Me Barrette assure que son comité contribuera à la suite du projet.

Il n’y a rien de mieux que d’avoir des avocats, des juges puis des greffiers autour de la table pour commenter et donner des conseils à des architectes et des ingénieurs qui eux ne vivent pas dans un palais de justice , estime-t-il.

La SQI compte terminer l’analyse immobilière d’ici l’été 2022.