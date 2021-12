Décès à Senneterre : la famille Genest veut des réponses

La Ville de Senneterre estime que ce décès aurait pu être évité si l’urgence avait été ouverte 24 heures sur 24, tandis que le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) assure après analyse que ça n’aurait rien changé.

Une victime collatérale, croit son frère

Selon le frère de la victime, Jean Genest, Richard a ressenti des malaises au cours de la journée de lundi. Il aurait aimé consulter vers 17 h 30 la veille de sa mort, mais voyant que l’urgence du CLSC de Senneterre était fermée, il a décidé d’attendre au lendemain matin.

Sa situation s’est ensuite détériorée au cours de la nuit. Il a appelé une ambulance, qui a mis 1h10 à arriver chez lui, selon le CISSS-AT, puisqu’il s’agissait d’une ambulance de Barraute, à une trentaine de kilomètres.

Jean Genest, le frère de Richard Genest, décédé à l'hôpital d'Amos Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

L’ambulance basée à Senneterre était alors déjà sur la route entre Senneterre et Val-d’Or pour transférer un patient.

Ça, on appelle ça un dommage collatéral. Mon frère, s’il s’était rendu à l’urgence à 17 h 30, on l’aurait stabilisé, on l’aurait dirigé directement à Amos. Le médecin quand il l’a vu à Amos, il a dit 5 minutes avant, on l’aurait sauvé , raconte Jean Genest.

Jean Genest croit qu’une enquête doit être faite, comme l’aurait souhaité son frère.

La fille de la victime, Marianne Genest, aimerait elle aussi qu’on fasse la lumière.

Personne ne veut nous répondre. On veut savoir combien de temps il a attendu, parce qu’il a appelé l’ambulance à 2h40 du matin et on a su sa mort à 10 h, alors il y a quand même un gros délai. Qu’est-ce qui s’est passé dans ce temps-là? On sait qu’il a eu deux réanimations cardiaques, peut-être une transfusion, mais on n'a pas plus de détails , déplore-t-elle.

Après que la communauté de Senneterre et les partis d'opposition aient mis de la pression sur le gouvernement, jeudi, le Bureau du coroner a finalement fait volte-face et annoncé qu'une enquête serait ouverte sur le dossier.