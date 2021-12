Aucune accusation ne sera portée contre Peter Nygard à Winnipeg, selon la police

Dans une déclaration à l’émission de CBCCanadian Broadcasting Corporation The Fifth Estate, le chef de la police de Winnipeg, Danny Smyth, affirme que les enquêteurs se sont penchés sur 15 dossiers, ont interrogé 29 témoins, dont les présumées victimes, et ont compilé plus de 1600 documents.

Au terme de l’enquête, qui a duré 10 mois, 8 dossiers ont été soumis au ministère de la Justice du Manitoba. Selon M. Smyth, les procureurs ont décidé de ne pas déposer d’accusations.

C’est comme une gifle au visage , lance l’une des huit présumées victimes, Nadine Moostoos. Elle affirme qu’en 1993, lorsqu’elle avait 14 ans et qu’elle vivait dans la rue, M. Nygard l’a agressée sexuellement.

Ça m’a juste fendu le cœur, dit-elle au sujet de la décision des procureurs. Ça ne me donne aucune confiance dans le système judiciaire.

Peter Nygard, qui était à la tête d’un empire de la mode à Winnipeg, est actuellement détenu à Toronto où il est accusé de six chefs d’agression sexuelle et de trois chefs de séquestration.

Il est aussi accusé de plusieurs chefs de trafic sexuel à New York. Les procureurs américains soutiennent dans l’accusation que, avec l’aide de son entreprise, il a agressé sexuellement au moins des dizaines de femmes et de femmes d’âge mineur au cours de 25 années.

Une procédure d’extradition est en cours dans cette affaire.

L’avocat de Peter Nygard, Brian Greenspan, a déjà déclaré que M. Nygard nie toute allégation de comportement criminel . Aucune des allégations ou des accusations portées contre lui n'a été prouvée devant un tribunal.

Quatre des huit femmes qui ont formulé les allégations auprès de la police de Winnipeg ont parlé avec l’équipe de The Fifth Estate.

En 1993, April Telek avait 20 ans. Elle affirme que M. Nygard l’a invitée à Winnipeg pour travailler comme mannequin, et qu’il l’a séquestrée et violée.

L'ancien magnat canadien de la mode, Peter Nygard. Photo : Radio-Canada

Lorsqu’elle a appris qu’aucune accusation ne serait portée contre lui dans son affaire, elle a dit qu’elle était anéantie par cette nouvelle .

Les femmes de Winnipeg affirment qu’elles étaient consternées lorsqu’elles ont appris que M. Nygard avait été accusé à Toronto.

KC Allan a rencontré Peter Nygard dans une boîte de nuit lorsqu’elle avait 17 ans, en 1979. Elle dit qu’il l’a violée dans son entrepôt après avoir proposé de la ramener chez elle.

D’apprendre que la police de Toronto et le système judiciaire a trouvé six femmes à Toronto plus crédibles et méritantes des accusations que les huit victimes de Winnipeg est une honte , lance-t-elle.

La police de Winnipeg a refusé une demande d’entrevue, mais dans une déclaration, Danny Smyth dit que la décision de ne pas porter d'accusations n’était pas la sienne.

Nous reconnaissons et nous respectons les décisions prises par les autorités judiciaires […] de ne pas aller de l’avant avec des procédures pénales , écrit le chef de la police.

Le ministère de la Justice du Manitoba et le service des poursuites ont refusé d’accorder une entrevue ou de fournir une déclaration pour expliquer l'absence d'accusations.

Des plaintes remontant à 1968

L’enquête de The Fifth Estate a découvert de nouvelles allégations concernant Peter Nygard et la manière dont il aurait échappé à des poursuites pénales, malgré des plaintes auprès de la police.

En 1968, lorsqu’il était âgé d'une vingtaine d'années, M. Nygard a été accusé d’un chef à caractère sexuel.

J’ai reçu un signalement de nature sexuelle d’une jeune femme et nous avons enquêté sur le délit , se remémore un ancien détective de la police de Winnipeg, Des Depourcq.

C’est la première fois qu'il rend cette histoire publique. Dans mon souvenir, c’était une jeune femme, autour de 18 [ans], j’estime, et je crois qu’elle travaillait pour M. Nygard dans son usine , poursuit-il.

Des Depourcq dit qu’il a arrêté et accusé M. Nygard, mais que la femme a refusé de témoigner et que les accusations ont été retirées.

L'ancien détective du Service de police de Winnipeg Des Depourcq, affirme qu'il a arrêté Peter Nygard en 1968. Photo : Radio-Canada / John Badcock

En 1980, M. Nygard a été accusé de viol à Winnipeg, et encore une fois, les accusations ont été abandonnées lorsque la femme a refusé de témoigner.

The Fifth Estate a appris que, dans les années 1990, une adolescente de 14 ans a allégué avoir été violée à Winnipeg.

Sa famille s’est tournée vers Joy Smith, qui était alors une enseignante venant en aide aux femmes et aux filles victimes du trafic de personnes. Elle a, plus tard, créé une fondation de lutte contre le trafic des personnes à Winnipeg.

Ils m’ont expliqué que Peter Nygard leur faisait sentir que, de toute façon, ils ne pouvaient pas gagner. Il avait l’argent et il lutterait contre eux et leurs vies seraient ruinées , affirme Mme Smith, qui a aussi été députée fédérale pendant plus de 10 ans.

Elle indique que M. Nygard a offert de l’argent à la famille pour qu’elle se taise. Peter Nygard les a convaincus de ne pas approcher la police et de ne pas faire de rapport, et il leur a donné 250 000 $ pour leur silence , dit-elle.

L’avocat de Peter Nygard, Jay Proper, indique dans un courriel qu' il n’y aura aucun commentaire en réponse aux découvertes de The Fifth Estate.

Avec les informations de Timothy Sawa, Rachel Ward, Scott Anderson, Lynette Fortune et Bob McKeown