Une 20e bougie pour la Coopérative de ski de fond Mouski

Si la pandémie a nui à plusieurs, elle a plutôt permis à la coopérative de fracasser un record de vente d'abonnements de saison, qui est passé d’un peu plus de 300 à 537 en 2020-2021.

Quand on pense que plusieurs de ces cartes de saison sont pour des familles de quatre personnes, ça vous donne une idée du membership pour le club Mouski. Bon an, mal an, on approche 200 membres de la coop. On a des gens qui ont des parts sociales à l’intérieur de la coop, ça nous aide aussi , explique le président de la coopérative, Francis Roy.

« L’achat local, ça veut aussi dire de faire du ski à Rimouski au lieu d’aller faire du ski à Québec. » — Une citation de Francis Roy, président de la Coopérative de ski de fond Mouski

L'an dernier, après quelques journées de ski en décembre, un redoux est venu chambouler les plans du club. C'est finalement en janvier que les conditions intéressantes pour le ski et la raquette ont été de retour.

Rappelons que plus de 30 km sont tracés pour le pas classique et 21 km pour le pas de patin.

Alors que ce ne fut pas toujours le cas dans les deux dernières années, le chalet sera cette année accessible aux adeptes de plein air.

On va demander aux gens de respecter les consignes sanitaires comme le lavage des mains, respecter les distances et porter le masque quand ils vont être à l’intérieur du chalet pour se changer. On va demander aux gens de ne pas flâner à l’intérieur du chalet , explique Francis Roy.

La décision n’a pas encore été prise quant à l’ouverture de la cafétéria, à l’intérieur du bâtiment.

Un sentier de la Coopérative de ski de fond Mouski. Photo : Radio-Canada / Sandra Fillion

De nouveaux visages à la Coopérative

Récemment, l' AGAAssemblée générale annuelle a permis à de nouveaux bénévoles de s'impliquer.

Après une pause d’un an, Francis Roy est de retour à la présidence de la coopérative, à la tête d'un conseil d’administration ( C.A.conseil d'administration ) complet de neuf personnes.

« Je sens qu’il y a une relève. J’ose dire que je fais partie de cette relève-là. » — Une citation de Francis Roy, président de la Coopérative de ski de fond Mouski

Autour de la table du conseil d’administration, [il y a] de nouveaux visages et ça amène un vent de fraîcheur. Non pas que les gens qui étaient là avant ne faisaient pas une bonne job. Mais eux, ils veulent laisser leur place, ils veulent s’assurer de la pérennité du club , souligne-t-il.

Autrement, la Journée Vélo Plein Air aura lieu le 29 janvier prochain. Un stage de ski de fond sera également offert les 13 et 14 février 2022.

Avec les informations de René Levesque