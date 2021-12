Le rappeur Bad Bunny a été l’artiste le plus écouté sur Spotify en 2021

Qu’est-ce que les 381 millions d’utilisateurs et d’utilisatrices de Spotify à travers le monde ont le plus écouté sur la plateforme en 2021? Pour la deuxième année de suite, le rappeur portoricain Bad Bunny s’empare de la première place, avec plus de 9,1 milliards d’écoutes.

L’artiste de 27 ans, dont la musique oscille entre le reggaeton et le trap latin, a d’ailleurs battu son record de 8,3 milliards d’écoutes atteint l’an dernier. La deuxième artiste, à l’échelle mondiale, la plus populaire en regard du nombre d'écoutes a été Taylor Swift, suivie du groupe sud-coréen BTS, de Drake et de Justin Bieber, selon le bilan dévoilé mercredi par Spotify.

À l’échelle canadienne, les cinq artistes les plus populaires en 2021 ont été Drake, Taylor Swift, Justin Bieber, le défunt rappeur Juice WRLD et The Weeknd.

Olivia Rodrigo au sommet

L’actrice et chanteuse Olivia Rodrigo, 18 ans, domine le palmarès des chansons les plus écoutées de l’année avec Drivers License, ainsi que celui des albums les plus écoutés avec son premier opus, Sour, et ce, tant au Canada que dans le reste du monde. Une autre de ses chansons, Good 4 U, se retrouve également à la quatrième place du palmarès mondial et à la deuxième place du classement canadien.

Les trois autres chansons les plus écoutées, au Canada et à l’international, ont été Montero (Call Me by Your Name), de Lil Nas X; Stay (avec Justin Bieber), de The Kid Laroi; et Levitating (avec DaBaby), de Dua Lipa.

Du côté des albums, on note la présence de Justice, de Justin Bieber, à la troisième place du classement mondial et à la deuxième place du palmarès canadien canadien. Au Canada, Shoot for the Stars, Aim for the Moon, album posthume du rappeur Pop Smoke, s’est emparé de la troisième place.

Joe Rogan toujours sur le trône des balados

Du côté des balados, The Joe Rogan Experience, de l’animateur, humoriste et spécialiste des arts martiaux Joe Rogan, trône en première position pour une deuxième année consécutive, au Canada et ailleurs dans le monde. Les balados Call Her Daddy et Crime Junkie se sont également illustrés dans les deux palmarès.