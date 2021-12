Le décès à Senneterre n’aurait pas pu être évité avec l’urgence du CLSC dit le CISSS-AT

Plusieurs estiment que son décès aurait pu être évité si le CLSC de Senneterre était ouvert 24 heures sur 24. La présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) n’est pas de cet avis.

On a demandé une revue diligente, une analyse rigoureuse de toute la chronologie des événements par des experts indépendants. La conclusion est claire, même si le service d’urgence de Senneterre avait été ouvert, la personne serait tout de même décédée , indique Caroline Roy, En entrevue à l’émission Des matins en or.

La PDG du CISSS-AT précise que le temps total d’attente entre le premier appel logé au 911 et l’arrivée de l’ambulance au domicile de la personne était de 1 h 10.

Questionnée à savoir si les délais observés étaient raisonnables, Mme Roy a indiqué que ceux-ci respectent les protocoles établis.

Quand on appelle une ambulance, il y a une évaluation qui est faite et des réévaluations sont faites dans le temps. Dans ce cas-ci, oui, tous les délais ont été respectés selon les protocoles qui assurent la sécurité de la population , assure-t-elle.

Transferts en ambulance

Selon la Ville de Senneterre, l’homme aurait contacté les secours durant les heures de fermeture de l’urgence.

Le propriétaire d’Ambulance Senneterre, Serge St-Pierre, explique que depuis la fermeture de l’urgence de Senneterre la nuit le 18 octobre dernier, les ambulanciers ont comme consigne de transporter tous les patients en direction de Val-d’Or. Puisque le seul véhicule disponible de son entreprise répondait déjà à un autre appel, les ambulanciers de Barraute ont été appelés en renfort.

C’est ce qui est arrivé cette nuit-là. On a fait notre transport vers Val-d’Or et en revenant, on a rencontré le véhicule de Barraute qui avait répondu à un appel à Senneterre. On s'est arrêté sur le bord de la route parce que le véhicule de Barraute était aussi arrêté. On a donné un coup de main aux ambulanciers de Barraute pour donner des soins au patient. Ensuite, [les ambulanciers de] Barraute ont continué en direction de Val-d’Or avec le patient , indique-t-il.

Lors du premier appel au 911, l’évaluation de l’état de l’homme faite au téléphone n’était pas suffisamment urgente pour faire immédiatement appel aux ambulanciers de Barraute selon Serge St-Pierre.

À première vue, il semblerait que la personne a été évaluée par la centrale d’appels et a été évaluée avec une priorité 7 au départ. La personne a été réévaluée un peu plus tard et c’est à ce moment-là que la priorité a changé et est devenue plus importante, c’est à ce moment-là qu’on a fait appel aux ambulanciers de Barraute , affirme M. St-Pierre.

« Lorsqu’il y a une priorité 7, la centrale, comme ce n’est pas une priorité très urgente, va attendre que l’ambulance de la zone, notre véhicule à nous, revienne sur les lieux, et va nous donner l’appel en question. » — Une citation de Serge St-Pierre

Dans les codes de priorité qui ont évolué avec la chronologie des événements, les délais ont tous été respectés et les ambulanciers se sont rendus sur les lieux dans les délais, en fonction des différentes priorités qui ont été accordées et qui ont évolué selon les appels faits pendant cette période d’attente , a affirmé Caroline Roy sur nos ondes.

Selon Serge St-Pierre, l’ouverture de l’urgence de Senneterre aurait permis de sauver beaucoup de temps, notamment en évitant le détour vers Val-d’Or.

Quand notre urgence est ouverte 24 heures sur 24, on a du personnel, on a des médecins et du personnel infirmier très compétent qui sont sur place, ils auraient été capables d’évaluer ce patient-là et aurait pu être envoyé directement à Amos , soutient-il.

La porte-parole du regroupement citoyen Urgence d’Agir, Mindy Fournier, abonde dans le même sens.