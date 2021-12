59 armes à feu illégales saisies à Cornwall

Les deux hommes de 25 et 49 ans, dont l’un provient de Laval et l’autre de Montréal, ont traversé les armes par bateau sur le fleuve St-Laurent entre les États-Unis et Cornwall. Puis, ils ont transféré les armes dans un véhicule. C’est lorsqu’ils ont pris la route qu’ils ont été arrêtés par la GRCGendarmerie royale du Canada .

Les policiers ont alors découvert qu’ils transportaient 53 pistolets prohibés à autorisation restreinte, six fusils prohibés et 110 chargeurs grande capacité. Bien que l’enquête suit son cours, la GRCGendarmerie royale du Canada estime que ces armes étaient destinées à des réseaux criminels.

Des accusations de possession non autorisée d'une arme à feu, de possession d'une arme à feu sachant que sa possession est non autorisée et de possession d'armes en vue d'en faire le trafic ont été déposées. Les deux hommes sont également visés par des accusations supplémentaires en vertu du Code criminel et de la Loi sur les douanes.

Ils ont tous les deux comparu devant le tribunal et ont été libérés sous caution.

Leur prochaine comparution est prévue pour le 11 janvier, par visioconférence.

La Police provinciale de l'Ontario, le Service de police mohawk d'Akwesasne, le Service de police de Montréal, la Sûreté du Québec, le Détachement de Valleyfield de la GRC et l'Équipe nationale de soutien à l'application de la Loi sur les armes à feu ont également participé à l’enquête.